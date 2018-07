FindIt (iOS, grátis) – O FindIt é um poderoso e útil app de pesquisa para o iOS que ajuda você a localizar e-mails e arquivos anexados ou armazenados em suas contas do GMail, Google Drive e Dropbox. Bastante rápido, o aplicativo é especialmente desenhado para quem guarda milhares de e-mails e arquivos e sempre gasta preciosos minutos porque perde dados importantes em meio ao volume de coisas guardadas. O FindIt é capaz de apresentar ‘previews’ de e-mails e documentos – há um limite de 30 por mês de uso do aplicativo – e pode filtrar suas buscas por contato, por período de tempo e tipo de arquivo. O app permite ainda ‘linkar’ várias contas de cada serviço para executar as buscas. Outro dos atrativos é o visual simples, elegante e fácil de entender.

Homestyler (Android, grátis) – Faça projetos de ambientes, simule mudanças em sua casa, inspire-se em projetos de arquitetos famosos, tenha ideias sobre design de interiores e tendências e conecte-se com projetistas de sua região com este aplicativo. Bastante poderoso, o Homestyler é capaz de simular, em fotografias de ambientes, modelos 3D de móveis reais, acessórios de iluminação, texturas e cores em paredes, acessórios como tapetes, pinturas e espelhos de marcas reais, etc. Há ainda uma área ‘social’ para trocar ideias sobre dúvidas de projetos e visualizar artigos e tutoriais. Dá para compartilhar seus projetos com amigos ou familiares via Facebook e e-mail. O app funciona em smartphones, mas é muito mais cômodo de usar nas telas maiores dos tablets.

GadgetBox (BlackBerry 10, R$ 3,99) – Um app que é um verdadeiro canivete suíço, o GadgetBox reúne uma coleção de utilidades para o dia a dia, e tem a função de substituir vários outros aplicativos individuais que fazem as mesmas funções. Nele, você encontra: lanterna (usa o led da câmera ou a tela, na cor que você escolher, para iluminar); medidor de nível (usa os acelerômetros do aparelho para medir inclinações, muito útil na hora de pendurar fotos e quadros, por exemplo); bússola (permite a entrada de dados de GPS para relembrar local de estacionamento do carro, de um hotel, loja, etc).; estimador de distância e altura (usando a imagem da câmera, o app vai estimar a quantos centímetros/metros está um objeto-alvo); conversor de unidades (mais de 500 disponíveis) e ainda outras funções.