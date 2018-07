Gerenciar como, porque e onde você gasta seu dinheiro fica mais fácil com a ajuda dos smartphones e tablets. No ano de 2014, foram lançados ou atualizados diversos aplicativos de gerenciamento financeiro, para ajudar quem usa dispositivos móveis a controlar melhor as finanças.

Entre os destaques, estão aplicativos que se integram ao desktop, facilitando a sincronia de dados entre o computador e o celular, por exemplo; apps que geram gráficos em vários formatos, para que seja mais intuitiva a visualização das suas movimentações; e até mesmo aplicativos financeiros com um lado de “rede social”, que mostram em mapas onde e com quem você costuma gastar, tornando mais fácil a identificação de eventuais excessos.

Quem tem muitas contas a pagar ou mesmo é investidor também não fica de fora: com os apps de finanças, dá para programar alertas tanto para gastos quanto para depósitos em poupança ou outras aplicações.

O melhor: existem excelentes aplicativos financeiros para os três principais sistemas operacionais móveis do mercado – Android, iOS e Windows Phone – que são totalmente gratuitos, que podem ser baixados nas lojas virtuais Google Play, App Store e da Microsoft.

Confira a seleção com dez apps:

Moni (iOS, grátis) – Aplicativo intuitivo e bastante fácil de usar para gerenciar seu dinheiro, o Moni usa um interessante sistema de cores para alertar o usuário quando as despesas se aproximarem ou entrarem no vermelho – você escolhe as cores que achar mais interessantes. Além disso, o app dá prioridade ao mais simples: organize suas finanças numa lista de receitas e despesas, sem precisar se preocupar com categorias ou gráficos complicados. É possível escrever um apontamento para cada gasto ou entrada de dinheiro.

Gastos Diários (Android, grátis) – Poderoso gerador de gráficos para controle de suas finanças, este app permite o registro de gastos e entrada de recursos manualmente ou automaticamente. Por exemplo, é possível programar os dias em que cai o pagamento de seu salário ou são feitos pagamentos de contas em débito automático, por exemplo, tudo isso para tornar o processo mais intuitivo. Dá para montar categorias para separar as despesas e gerar relatórios por data (diariamente, semanalmente, a cada 15 dias, por mês ou mesmo visualizar um ano inteiro). Suporta tablets.

MSN Dinheiro (Android e Windows Phone, grátis) – Com este aplicativo, é possível personalizar e acompanhar suas ações, fundos ou índices econômicos favoritos, numa espécie de centro financeiro sempre atualizado e na ponta dos dedos – na versão para Windows Phone, dá para fazer isso com os ‘live tiles’ (blocos inteligentes). São centenas de índices disponíveis. O app traz uma série de recursos interessantes, como conversos de moedas, calculadora de juros e hipotecas, agenda de pagamentos e geração de gráficos financeiros.

Money Lover (Android, grátis) – Além dos registros sobre receitas e despesas, este aplicativo traz a possibilidade de adicionar lembretes com alarme a qualquer uma de suas transações, para lembrar o usuário do pagamento de contas ou agendamento de outras transações. Também suporta mais de 45 tipos de moedas diferentes, fazendo as conversões automaticamente. É possível, de quebra, adicionar widgets na tela inicial de seu Android, facilitanto a visualização das transações.

Calculadora do Cidadão (iOS e Android, grátis) – Aplicativo oficial do Banco Central, traz uma série de ferramentas interessantes. Há uma calculadora que possibilita saber qual o valor gasto com juros no pagamento parcelados de um crediário. Também é possível estimar a correção de um montante pela poupança, com base em diversos indicadores econômicos, rendimento de aplicações com depósitos regulares, valor futuro de um capital, alcançado em determinado período com base em taxa de juros e muito mais.

Meu Dinheiro Mobile (Android, grátis) – Gerenciador para controle de orçamentos, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, contas bancárias, saldos e faturas de cartões de crédito, lucros, favorecidos e pagadores e metas financeiras. Tem integração completa com o portal de mesmo nome, mediante a criação de um login. Com essa conta, dá para inserir os dados no smartphone ou na web, que suas finanças ficam sempre sincronizada. O app possibilita o envio de lembretes financeiros por email e gera relatórios e gráficos de suas contas.

Boleto Scanner (iOS, US$ 1,99) – Use a câmera do iPhone para ler o código de barras de qualquer boleto, e via app transmita os números para qualquer computador Windows, MacOS ou Linux – para isso, é necessário instalar no desktop um programinha gratiuto, disponível no site do desenvolvedor. Ou, caso você prefira, o app pode ler em voz alta os números, para que você os digite em outro local, para fazer um pagamento em um aplicativo de banco, por exemplo. Você ainda pode mandar o código para pagamento de seus boletos via e-mail ou salvar, para depois abrir o arquivo via iTunes.

Finance (iOS, grátis) – Bom aplicativo para controle financeiro, com gestão completa de receitas e despesas, que traz um diferencial interessante: é possível anexar fotos de comprovantes ou qualquer outro documento a suas movimentações, para que você se lembre da operação mais tarde. O aplicativo também tem um sistema de ícones de fácil entendimento, e dá para associar cada uma de suas operações a categorias diferentes, cada qual com sua imagem, tornando fácil visualizar as depesas por tipo. Gera gráficos em vários formatos e é capaz de sincronizar dados com o computador.

myFinance (Windows Phone, grátis) – Entre os dois diferenciais mais interessantes desse aplicativo, a possibilidade de gerenciar várias contas, com saldos separados, e a capacidade de adicionar transferências de dinheiro entre elas. Outro ponto positivo é que o app pode sincronizar os dados com planilhas do Excel ou o OneDrive, serviço de armazenamento de dados na nuvem da Microsoft. Também suporta inserção de saldos negativos (em contas bancárias ou cartões de crédito). Salva operações recorrentes como despesas ou receitas fixas mensais.

Wally+ (iOS e Android, grátis) – Ao lado dos recursos de gerenciamento financeiro, este aplicativo propõe o controle de sua vida econômica “um degrau acima” dos concorrentes, com um sistema inteligente para definir objetivos e atingi-los. Ele mostra sua posição financeira em comparação com outras pessoas e é capaz de adicionar amigos, fotos e monitorar os locais em que você vai – a propostas é mostrar o porquê e com quem você gasta o dinheiro. Com os serviços de localização ativados, o aplicativo identifica automaticamente o local onde você está. Há ainda um sistema de alertas sobre contas a pagar e dinheiro a ser poupado.