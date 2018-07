Tire uma soneca a bordo do ônibus sem se preocupar em perder o ponto onde você vai desembarcar – há dois aplicativos para Android, ambos gratuitos, que lhe ajudam a programar seu itinerário para que você possa dormir à vontade e acordar na hora certa. Eles monitoram seu trajeto via GPS ou recursos de geolocalização por rede celular de seu smartphone e se encarregam de dar o alerta para desembarcar.

Um dos apps é o BusNap (soneca no ônibus), também apelidado de Acorda Dorminhoco App. Basta procurar e cadastrar um endereço de destino para que o app dispare o alarme assim que você estiver nas proximidades.

Cadastrar o local é simples. A primeira etapa é procurar o endereço:

O ponto pode, então, ser salvo em sua lista de locais. Para cada um deles, é possível programar a distância até o ponto para que você seja acordado, além de volume e tempo de vibração do alarme personalizados:

Para ativar o aplicativo, é só selecionar o local e clicar em “ativar”. O BusNap passa a usar os recursos de geolocalização (via GPS e rede móvel) de seu smartphone e te acorda na distância programada para o ponto.

NÃO DURMA NO PONTO

O Não Durma no Ponto é um app nacional com a mesma finalidade.

Na primeira tela, ele apresenta a localização atual do usuário:

A escolha do local é feita com um toque no mapa, diretamente no local onde você quer ser despertado. O aplicativo calcula automaticamente e informa a distância entre os pontos e permite que você escolha o quanto antes do local exato você quer ser acordado (de 10 km a 500 metros):

O aplicativo permite escoher o som do alarme e, caso queira, dá para ativar a vibração para que não haja riscos de você passar do ponto:

