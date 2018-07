A grande festa que marca a entrega do Oscar é na noite do próximo domingo. Faça suas apostas sobre os premiados, confira os trailers dos filmes, teste seus conhecimentos sobre a história do Oscar, relembre momentos históricos… Tudo com os apps que apresentamos a seguir. Melhor ainda: são todos gratuitos. Divirta-se!

Meet the Oscars (iOS) – Esse app é excelente e funciona muito bem na tela grande do iPad. Traz informações sobre a cerimônia deste ano e sobre as anteriores. É possível consultar todos os indicados, categoria por categoria, e assistir a trechos dos filmes, além de consultar fichas técnicas das produções no IMDb (Internet Movie Database).

Também dá para “apostar”, marcando seus favoritos por cores (verde para quem você acha que vai faturar o Oscar, amarelo para possíveis candidatos e vermelho para quem não tem chance em sua opinião) em cada categoria. Você pode fazer ainda uma lista de filmes/trailers para ver depois. Único porém: tudo 100% em inglês.

Cinema 2012 (iOS) – Esse app brasileiro apresenta as últimas notícias sobre o Oscar 2012 e permite que o dono do iPhone / iPod Touch faça suas apostas, consulte os indicados a cada categoria e consulte vencedores de anos passados. Não está otimizado para o iPad.

Awards Hero (iOS) – O app traz um belo visual. Apresenta os indicados por categoria e os premiados em cerimônias anteriores. Clicando no pôster de cada filme, mostra a ficha técnica e o trailer. Muito bom na tela grande do iPad. Em inglês.

Oscars Guide (iOS) – Permite a consulta aos indicados deste ano e de todos os Oscars passados, além da procura por nomes de atores, diretores, filmes, etc. Mas o barato desse app é que dá para votar nos seus preferidos e ver em tempo real os índices de apostas de todos os outros que votaram.