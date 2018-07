A mudança já é anunciada, embora de maneira tímida, pelas operadoras: a partir de 29 de julho, todos os celulares da área DDD 11 ganharão um 9 à frente do número atual, fazendo com que todos os números de celular fiquem com nove dígitos. Ok, você ainda terá um período de 90 dias a partir de lá – até 29 de outubro – em que as ligações serão completadas normalmente.

Para facilitar a atualização da sua agenda, especialmente para quem tem centenas ou milhares de contatos, a dica é instalar, no iPhone (iOS) o app SP+9 (US$ 0,99). Para o Android, o Nono Dígito SP (gratuito), o Dígito 9 SP (R$ 2,85) ou o 9D+ (gratuito). Todos automatizam o processo que seria muito chato, se realizado manualmente, de colocar o nove em todos os celulares de seus contatos, um por um.

Testei dois dos apps, que funcionam de maneira semelhante. Ambos cumpriram bem o que prometem.

O SP+9 identifica todos os contatos de sua agenda que possuem número de celular. Após isso, o app duplica os contatos adicionando uma nova etiqueta a cada um com o novo número, no modelo 9XXXX-XXXX. A alteração é reversível a qualquer momento pelo dono do aparelho, até a data da mudança prevista pela Anatel. Teste: no meu iPhone, tenho exatos 1.437 contatos e o app identificou e criou 665 novos números de telefone no novo padrão. Para isso, levou cerca de 3 minutos.

O Nono Dígito SP também levou cerca de 3 minutos para ler meus contatos e atualizá-los, igualmente com novas etiquetas. Também é possível desfazer as alterações de maneira simples: