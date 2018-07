Ele voltou! O Google Maps agora pode ser instalado em iPhones com o iOS 6 como um aplicativo independente, depois de ter sido deixado de fora da mais recente versão do sistema operacional móvel da Apple por conta de uma briga entre a empresa da maçã e o Google, o que frustrou milhões de usuários e levou a um raro pedido público de desculpas de Tim Cook, o CEO da Apple, em setembro.

O blog testou o app, disponível desde a madrugada na App Store (aqui). Ele funciona muito bem – o DNA Google está presente – embora de maneira ligeiramente mais lenta do que o Maps presente até o iOS 5. Vale instalar e esquecer o Apple Maps? SIM, sem sombra de dúvida. É infinitamente melhor.

Recursos como a navegação ponto a ponto e o Street View (vista da rua) estão presentes. O app traz ainda a possiblidade de o usuário, via sua conta Google, salvar rotas e pontos de interesse, tornando o uso mais rápido e fácil. Confira:

– Busca e localização: pela barra superior, basta inserir o endereço ou ponto de interesse (o app vai sugerindo conforme a digitação). No ícone de lista, aparecem os resultados relacionados a sua procura. A barra inferior pode ser puxada para cima, e apresenta o acesso ao Street View do local. No ícone azul, à direita, é possível traçar rotas “de” e “para” o local, inserindo novo endereço ou usando a localização, no ícone de seta à esquerda. Há ainda opções de salvar e compartilhar determinado ponto de interesse.

A localização foi bastante exata, mais até do que na comparação com o Apple Maps, o aplicativo de mapas padrão do iOS 6:

– Street View: como o tradicional, clicando nas setas de direção se navega pela via, de um lado a outro, em 360º. E há uma interessante novidade: com um clique no ícone no canto inferior esquerdo, o app passa a usar o acelerômetro dos aparelhos e gira o mapa de acordo com a posição na qual você segura o iPhone.

– Menu de opções: acessível puxando a tela para a esquerda, traz a vista de satélite, rotas de transporte público e trânsito, que agora funciona em algumas cidades no Brasil. Também está presente a integração com o Google Earth – o endereço buscado é aberto ali automaticamente (é necessário ter o Earth instalado).

– Sincronização: a criação de um perfil, com sua conta do Google, permite armazenar rotas, pontos preferidos e outros dados, bem como fazer a importação deles para o computador ou entre dispositivos.

Instale o app, teste e deixe sua opinião. Achou alguma falha? Conte para a gente!