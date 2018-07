Poucas horas após o lançamento, ocorrido na terça-feira, o Instagram para Android já ganhou uma atualização – da versão inicial, 1.0.0 para a nova, 1.0.2. O app se transformou num sucesso absoluto, alcançando a marca de 1 milhão de downloads nas primeiras 24 horas, em uma média de 2 mil registros de novos usuários por minuto.

A nova versão traz, segundo os desenvolvedores, pequenas correções no app para torná-lo compatível com um maior número de smartphones Android.

Também foram acertados alguns bugs de estabilidade que podiam fazer com que as fotos fossem salvas em tamanho pequeno ou a tela ficasse preta após gravar imagens, em certos modelos de celulares. Em outros, a câmera podia travar após fotografar com a versão inicial do app.

Atualizei no meu celular Android e não vi nenhuma diferença entre a versão inicial e a atual, nem de velocidade, nem de desempenho. Pelo sim, pelo não, não custa nada atualizar, o que pode ser feito pelo app do Google Play no próprio aparelho.

