Nesta sexta-feira, dia da Black Friday, confira uma seleção de alguns dos aplicativos para o sistema operacional Android que normalmente são pagos, mas podem ser baixados gratuitamente por tempo limitado:

Lecture Notes (grátis, preço normal R$ 14,99) – Ideal para palestras e aulas, este app une em um só lugar a possibilidade de fazer anotações em letra de mão, escritas com o teclado e de voz (e combiná-las da maneira que você desejar).

ActiMap (grátis, preço normal R$ 3,39) – App que oferece o download de mapas detalhados com informações topográficas para rastreamento e marcação de atividades ao ar livre, como trilhas, caminhadas, ciclismo, etc.

Voice Changer (grátis, preço normal R$ 2,59) – Com este app, dá para mudar sua voz com 20 efeitos engraçados, além de ser possível salvar as mensagens e compartilhá-las em redes sociais e apps de mensagens.

Geenbench 4 Pro (grátis, preço normal R$ 32,99) – Versão completa de um dos melhores apps para benchmark (medição de desempenho) de vários parâmetros de seu Android, como bateria, velocidade de acesso da RAM, do processador, etc.

Eletrocalc Pro (grátis, preço normal R$ 3,99) – Excelente e completa calculadora, para amadores e profissionais, para projetos elétricos e eletrônicos. Ela mede potência em circuitos, consumo de energia, diâmetros de cabos, etc.

Math Shot (grátis, preço normal R$ 6,49) – Um jogo de aprendizagem da matemática onde é possível desenhar números e fazer operações aprendendo com figuras.

nBubble Elite (grátis, preço normal R$ 4,89) – App interessante pelo qual dá para configurar janelas flutuantes de notificações com mensagens para vários apps (como o WhatsApp, GMail, etc). Pelas janelas, é possível responder qualquer mensagem.

Dual Web Browser (grátis, preço normal R$ 3,09) – Navegador de internet que permite abrir ao mesmo tempo, na tela, até quatro abas sobrepostas (ou duas, dividindo as páginas em formato quadrado).

Meteogram Pro Weather (grátis, preço normal R$ 5,49) – Aplicativo muito poderoso de previsão do tempo e tábuas de marés, que mostra as informações por meio de gráficos. Vem com um pacote completo de widgets para a tela inicial do Android.

Battery Bar (grátis, preço normal R$ 0,99) – Configure e exiba, com esse app, um indicador do nível de bateria em uma barra de energia no topo da tela do seu smartophone, por meio de cores.

Recent App Switcher (grátis, preço normal R$ 0,99) – Este app vai, automaticamente, colocando seus aplicativos usados recentemente em um espaço na barra de notificações de seu Android, de onde é possível alternar entre eles rapidamente.

Wallpapers – HD Backgrounds (grátis, preço normal R$ 5,49) – Um dos bons apps do tipo, no qual é possível pesquisar, salvar e configurar entre milhares de imagens em HD, para dar uma cara nova a seu Android.

Custodians of Space (grátis, preço normal R$ 3,80) – Jogo clássico interessante de naves espaciais, onde o desafio é desviar de obstáculos por meio da gravidade.