A loja de apps BlackBerry World está oferecendo um app ou jogo pago de forma gratuita todos os dias, de presente, durante todo o mês de dezembro. Todos os aplicativos de presente são da categoria ‘premium’.

Para participar da promoção 25 Dias de Presentes, basta acessar o BlackBerry World do seu próprio aparelho, acessar esse link, para ter acesso aos apps gratuitos, ou escanear o QR Code abaixo, com o seu smartphone.

O aplicativo desta terça-feira é o Card2You, que possibilita a criação e o envio de cartões postais diretamente do seu dispositivo, com imagens da câmera ou escolhida de uma biblioteca, com vários formatos e efeitos especiais.

Os cartões podem, então, ser enviados a qualquer endereço no mundo, via USPS, o Correio dos EUA (a entrega no Brasil custa US$ 2,65).

Confira algumas imagens do app abaixo: