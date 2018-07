Sua operadora de celular é daquelas que adora mandar mensagens de SMS com propagandas dos mais diversos serviços para assinar? Ou resolve te alertar às 4h15 da manhã (sim, eu recebi e guardei esse torpedo) sobre o lançamento de uma nova promoção? Ou, quem sabe, você simplesmente deseja filtrar ou até esconder todas ou algumas de suas mensagens de curiosos?

Já está na hora de dar um basta nas mensagens indesejáveis. Para o Android, eu compartilho hoje a solução que eu uso e aprovo, o app gratuito AntiSMS Spam. Ele tem vários recursos interessantes e, além disso, roda em backgound com consumo de bateria praticamente nulo. Baixe o app no Google Play aqui (requer Android 2.0 ou superior).

Há opções de lista negra (todos os números ali são bloqueados), lista de números permitidos (whitelist) e senha, para bloquear os SMS filtrados dentro do app.

Pode-se ignorar todas as mensagens de números que não estejam na lista de contatos. E um dos diferenciais desse aplicativo é a possibilidade de filtrar SMS por palavra-chave, recurso presente em poucos dos apps do tipo:

De dentro do app, é possível ler as mensagens ignoradas, apagá-las e também fazer o restore para a caixa de entrada, se você desejar.

O único ponto fraco do app é a impossibilidade de responder algum SMS, direto do aplicativo.

OUTROS APPS

Outras opções de apps semelhantes para Android, entre outros – há dezenas – são as seguintes, todos grátis, com seus links no Google Play: No Spam SMS (permite bloquear mensagens recebidas em duplicata), Spam SMS Blocker, Blacklist e SMS Blocker (tem um recurso bacana de adicionar números na lista negra com apenas um toque, direto da lista de contatos) e o Simplest SMS Filter (simples mesmo, mas requer que você altere com um ponto o nome do contato de quem não quer receber mensagem).