Boa Lista é um aplicativo brasileiro, 100% gratuito, que funciona no iOS e no Android (por enquanto, disponível apenas para smartphones) e que traz uma proposta muit0 interessante: economizar dinheiro e tempo nas compras de supermercado e de produtos em geral (até mesmo medicamentos).

O aplicativo, que tem espírito colaborativo, segundo o CEO do Boa Lista, Fabio Freitas, acessa online uma base de dados com os preços (e com locais que oferecem os itens, como lojas, supermercados, padarias, farmácias, etc), que tem mais de 200.000 produtos cadastrados e aumenta a cada dia.

O Boa Lista traz embutidas quatro funcionalidades principais. São as seguintes:

– Leitor de código de barras: com o leitor via câmera do smartphone, é possível escanear os códigos de praticamente qualquer produto e consultar os preços numa base de dados nacional.

– Criação de listas: para compras em geral. Esqueça os pedacinhos de papel e faça as listas que desejar, direto no seu celular.

– Auxílio a compras: marque os itens já comprados e os que faltam comprar. Em um supermercado, por exemplo, escaneie os produtos que já estão em seu carrinho e saiba o quanto você já gastou.

– Ofertas: esse canal é voltado a varejistas e vendedores, que podem incluir produtos em oferta em seus estabelecimentos, na base de dados do aplicativo.

De acordo com Freitas, cada um dos produtos cadastrados na database tem, em média, mais de 100 preços (de 100 locais diferentes), disponíveis para consulta. “Diretamente de lojas online, captamos 50% dos valores disponíveis para a consulta; os demais são informações de usuários”.

USANDO O APP

Quando aberto, o Boa Lista apresenta um botão central de “scan” – o grande ponto de partida para usar o app:

O app apresenta, a partir dali, duas opções:

– Ou vai exibir os preços do produto nas lojas disponíveis (as ofertas são destacadas em vermelho), desta forma – é possível listar por menor preço, comentários ou mesmo cadastrar um preço de um local que não esteja no app, caso você ache o produto mais barato em um supermercado, por exemplo:

– Ou então, caso o artigo não esteja na base de dados, uma tela para que você possa colaborar e cadastrar o produto (inclusive com foto), assim:

Na aba listas, é possível criar tantas quantas o usuário deseje. Uma sugestão? Uma lista para compras do mês, outra para o churrasco, outra só de produtos de limpeza, outra com os artigos para as crianças, etc

No item compras, você pode usar o app como um assistente para suas idas ao supermercado. O app busca, pela ferramenta de localização dos celulares Android ou iPhone, as lojas mais próximas:

As lojas mais próximas da sede do Grupo Estado

E também oferece uma ferramenta de cálculo para que você saiba quanto vai gastar ao passar pelo caixa:

Controle valores de suas compras

Em ofertas, é possível consultar todas as liquidações, ofertas de produtos por rede de lojas e/ou supermercados e também por categoria de produto.

FUTURO

De acordo com Freitas, o Boa Lista, que hoje pode ser acessado também pela internet, chegará em breve para tablets (iPad e com o sistema operacional Android) e também para o Windows Phone.

Além da expansão de plataformas, o app também deve ganhar novas funcionalidades. “Uma delas deverá ser a possibilidade de sincronizar listas de compras e produtos entre dispositivos de uma mesma família, por exemplo”.