BugMe! é um app de notas disponível para várias plataformas – iOS, Android e BlackBerry – para quem gosta de um visual caprichado. Cada nota aparece como um ‘post it’ colorido, colado em um quadro virtual de cortiça. O app fica ainda mais interessante na tela grande do iPad, que é onde eu venho usando esse app. Simples e muito útil.

Criado em 2010 pela Electric Pocket Limited, o app foi melhorado ao longo das útimas versões, em recursos e estabilidade.

O BugMe! permite que seja programado um alarme a cada nota criada, em períodos que variam de 5 minutos a uma semana, ou então em um horário personalizado que pode ser definido pelo usuário.

A cor de fundo e o estilo de cada pedacinho de papel virtual podem ser alterados à vontade na versão paga do app. As notas podem conter texto digitado ou escrito à mão, ou mesmo uma mistura dos dois estilos, com diferentes cores e grossuras de lápis:

Integrado com o Twitter, o app permite o envio de notas, inclusive com as desenhadas feitas à mão, diretamente para a rede social. As anotações podem ser mandadas por e-mail, salvas como imagens no álbum de fotografias ou – outro diferencial do app – serem colocadas como um ícone junto com os outros apps do iPad ou iPhone. O processo, no entanto, não é muito prático. É necessário enviar a anotação para os servidores do desenvolvedor, a Electric Pocket Limited, de lá baixá-las pelo Safari, e então criar o ícone.

O uso depende da sua imaginação: anote compromissos, listas de tarefas para a casa e para o trabalho, listas de compras, marque quando os amigos fazem aniversário, endereços de internet para visitar, telefones, etc.

As versões disponíveis são:

Versão Lite para iOS (grátis) – não possibilita mudar imagens de fundo das notas e apresenta anúncios.

Versão Pro para iOS (US$ 2,99) – pode-se escolher desenhos de fundo para as notas, usar fontes diferenciadas e há a possibilidade de usar suas fotos como fundo para as anotações.

Versões para Android – não são tão bonitas quanto as de iOS, mas muito funcionais.

Versão para BlackBerry (US$2,99) – que permite o envio de notas por SMS.

Muita gente já me perguntou por que falamos de apps mais antigos como esse aqui no blog, em vez de priorizar os mais novos. Por vários motivos: milhares de pessoas compram smartphones e tablets todos os dias e vários apps, mesmo com alguns anos de existência, entram na categoria de “obrigatórios” (e nem todo mundo os conhece, especialmente os novos usuários); porque o blog é voltado para todos, inclusive para usuários novatos; ou porque existem milhares de apps que não têm concorrentes mais novos que façam frente na eficiência, beleza e utilidade, mesmo para os mais experimentados.

Temos espaço para as novidades e também para os apps que já existem faz tempo. Mande sua sugestão.

É isso. Até a próxima!