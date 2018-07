Em época em que os ‘selfies’ (autorretratos) estão na alta moda – e um deles se transformou na foto mais retuitada da história – que tal um aplicativo que permita a você disparar a câmera de seu dispositivo iOS sem sequer tocar nele? Pois essa é justamente a proposta do CamMe (grátis, funciona no iPhone, iPad e iPod Touch). O app permite acionar a câmera com um gesto pré-programado, a até cinco metros de distância.

Tirar uma foto com o app é fácil: basta levantar a mão e fechar o punho e pronto. Após o gesto, o app inicia uma contagem de três segundos, antes de disparar – dá tempo de o dono do aparelho ficar na posição desejada.

Há um modo de disparo único, e recursos como o PhotoBoot (que dispara várias imagens em sequência) e FunShoot (no qual a face é inserida em um cenário – o aplicativo dispõe de uma biblioteca deles para escolher.

O aplicativo permite ainda o compartilhamento de imagens em redes sociais, como o Twitter, Instagram e o Facebook, e dispõe ainda de recursos de edição das imagens.