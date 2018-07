Na esteira do sucesso estrondoso do Draw Something – o jogo de adivinhação baseado em desenhos que opõe duas pessoas e já conquistou mais de 50 milhões de usuários, embora perca alguns outros milhares todo dia – chegou à App Store um game parecido, mas baseado em musica: o Sing Something (grátis, download aqui).

Assim como no Draw Something, o barato aqui é adivinhar a música que seu adversário está cantando, cantarolando ou tocando em determinado instrumento musical. É possível entrar no jogo criando uma conta a partir do seu e-mail ou usando seu login do Facebook.

Os adversários podem ser amigos do Facebook ou mesmo buscados por nome, e-mail ou de maneira aleatória.

Os acertos valem moedas douradas, e acumulando-as é possível ir evoluindo no jogo, assim como no Draw Something.

Outro recurso interessante do game é a possibilidade de relembrar músicas ou mesmo conhecê-las via Youtube, antes de desafiar alguém: