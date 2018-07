Cinemagram é o app (apenas para iOS, por enquanto) que tem tudo para repetir o sucesso bilionário do Instagram. Já que a comparação é praticamente inevitável, melhor apresentá-lo assim mesmo: é um Instagram com imagens em movimento. Tendo a sua imaginação como limite, é possível criar imagens mágicas.

Desenvolvido no Canadá e lançado há dois meses, o app é gratuito e suportado apenas em dispositivos Apple com câmera (iPhones 3G, 4, 4S) e iPad 2. Requer o iOS 5.0 ou posterior (5.0.1 ou 5.1). Pegue aqui na iTunes Store. Virou rapidamente febre entre os donos de iPhone, tendo atingido a marca de “centenas de milhares” de usuários, de acordo com a desenvolvedora, a empresa Factyle.

Cinemagram no iPhone: imagens em movimento

A versão 1.6 do Cinemagram, lançada há 10 dias, já está traduzida para o português. E uma boa notícia para alguns, que outros podem não gostar: os desenvolvedores prometem para breve uma versão para Android.

COMO FUNCIONA

A base de tudo é um vídeo – ele deve ser gravado pelo app e ter de 2 a 3 segundos. O segredo é deixar o iPhone bem parado. Quanto mais estático, mais perfeito ficará o resultado final.

Gravado o vídeo, você escolhe um dos frames (que ficará estático e será a base da foto). O segundo passo é selecionar com os dedos as partes que você quer que tenham movimento. O Cinemagram se encarrega de fundir o movimento com a foto. O resultado final é sutil e, dependendo da sua perícia, fica perfeito.

Depois disso, é só aplicar um filtro – vários deles, parecidos com os do Instagram, estão presentes – e aí compartilhar sua criação com o mundo, via redes sociais (Tumblr, Twitter, Facebook) ou feed do próprio aplicativo, novamente como o Instagram. Os perfis são públicos e não há necessidade de autorização de outros usuários para segui-los.

Cada foto-vídeo é salvo no formato .gif e fica com, em média, 2 Mb de tamanho no dispositivo.

Confira muitas outras imagens interessantes no Cinemagram no Tumblr oficial do aplicativo.