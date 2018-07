Coelhinhos de Páscoa, cartões e ovos de chocolate no seu smartphone ou tablet. Impossível? Que nada: confira várias opções de apps divertidos para entreter crianças (e por que não, adultos também) na Páscoa. Há vários aplicativos pagos deste tema, mas todos os que vou indicar são gratuitos. Divirta-se!

Para o iOS:

Talking Bunnie – Esse é um app no estilo de outras dezenas de personagens falantes para iOS (o mais famoso, talvez, seja o Tom Cat). Mas o Talking Bunnie é um coelhinho divertido ideal para entreter a criançada enquanto os ovos não chegam. O coelho repete o que você fala e dança ao som de música. Funciona apenas no iPad. Tem belos gráficos (pena que é muito pesado, tem 46,6 Mb de tamanho). Mesmo assim, vale muito instalar.

Talking Bunnie: coelho divertido no iPad

Bunny Fingers! – Esse app de ‘realidade aumentada’ mostra dezenas de coelhinhos saltando e correndo na sua tela (funciona no iPad e no iPhone). Dá para selecionar uma foto de fundo e se divertir com os coelhos em toda parte e com as marcas das patinhas deixadas por eles. É possível compartilhar as fotos no Facebook como cartões de Páscoa.

Bunny Fingers: coelhos saltitantes

Beautiful Easter Eggs – é um app que te permite desenhar seu próprio ovo de Páscoa e depois enviá-lo como um cartão para seus amigos em redes sociais. Chacoalhando seu dispositivo iOS, você recebe um ovo surpresa.

Easter Collage – Use esse app para adicionar efeitos com coelhos, ovos e outros temas de Páscoa em suas fotografias. Apenas para o iPad. É divertido.

Páscoa Cartões – é similar ao app anterior, mas tem mais opções de desenhos e funciona também no iPhone. Traz outros temas para os cartões virtuais, além dos tradicionais de Páscoa. Interessante.

Para o Android:

Easter Egg Hunter – é um wallpaper animado com coelhos e ovos de Páscoa para celebrar a data em seu smartphone ou tablet.

Easter Egg Painter – pinte os ovos de Páscoa do jeito que você quiser e envie-os como postcards para amigos, pela internet. Funciona em celulares e tablets.

Easter Painter: pinte os ovos e envie cartões

Bubble Blast Easter – é um joguinho tipo ‘estouro de bolhas’, mas com ovinhos de Páscoa. Divertido e boa opção para as crianças.