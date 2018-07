Que tal ter em seu iPhone atual, agora mesmo, alguns dos recursos do novo iPhone 5, anunciado hoje pela Apple?

O novo iPhone 5 vai rodar o iOS 6, nova versão do sistema operacional móvel da Apple, que também estará disponível aos donos dos aparelhos atuais (iPhones do 3GS, 4 e 4S), iPad 2 e novo iPad (sim, o iPad 1 ficou de fora) no próximo dia 19 de setembro.

Mas, se você não quiser esperar, instale esses apps e faça já o que o iOS 6 fará:

Panorama – Esse app gratuito incorpora um recurso que já virá no novo iPhone – a capacidade de fotografar panoramicamente com a câmera. Facílimo de usar – é só dar um ‘tap’ no botão da câmera e mover o iPhone lentamente para capturar a imagem panorâmica. Os quadros são comprimidos no panorama automaticamente. Dá para compartilhar as imagens em redes sociais- Facebook, Twitter, Flickr e Tumblr, enviar por e- mail ou simplesmente guardar.

360 Panorama – É um aplicativo que também serve para capturar imagens panorâmicas, com um avançado sistema de enquadramento para uma continuidade perfeita da imagem. Custa US$ 0,99 e está disponível aqui.

Photo Rocket – esse app gratuito simula uma funcionalidade do novo iOS 6, chamada de Photo Sharing Stream – a habilidade de partilhar fotografias e álbuns com amigos e outros dispositivos. Claro que o novo iPhone faz isso de maneira mais avançada e natural – diretamente do aplicativo de fotos.

Mas com o Photo Rocket dá para criar álbuns e fazer o upload em lotes para qualquer pessoa da sua lista de e-mails (inclusive para mais de uma pessoa ao mesmo tempo) ou de uma vez só em serviços como o Facebook ou Twitter. O app também tem um belo visual.

Bluetooth Photo Share – A versão Pro deste app (US$ 0,99) permite o compartilhamento de fotos individualmente ou em álbuns, sem perda de qualidade. Há ainda uma versão gratuita, mais limitada.

Shutterfly – App gratuito que permite o compartilhamento de fotografias com um clique, via e-mail, postagem no Facebook ou na nuvem (uma conta te dá direito a uploads ilimitados de fotos, inclusive em lotes). É bom até para fazer backup de suas imagens.

Chrome para iOS – A nova versão do navegador Safari presente no iOS 6 tem, entre outras funcionalidades, a habilidade de sincronizar abas de leitura entre vários dispositivos. Mas o Chrome para iOS, que já avaliamos aqui, faz isso há muito tempo. É possível, com o navegador do Google, começar a ler um site no PC, continuar no iPad e terminar no iPhone, como você quiser. Basta fazer login na sua conta Google. Totalmente grátis.

Readability – Esse app gratuito cria listas de leitura offline de seus sites favoritos – você pode salvá-los para ler depois, inclusive sem precisar estar conectado à rede. É outro dos recursos do novo Safari, que já existe. Dá também para compartilhar o que você está lendo. O espaço para sua coleção de artigos é ilimitado.

Outro app bem parecido que faz o mesmo, mas custa US$ 3,99 é o Instapaper.

Yelp – Esse app gratuito localiza empresas, pontos de interesse como restaurantes, bares, cafés, hotéis, pontos turísticos, faz reservas, compartilha e lê resenhas de outros usuários sobre vários negócios, compartilha status de check-in, etc. Em resumo, é um portal de compartilhamento e recomendações sobre serviços, uma lista de “páginas amarelas” virtual. O app já existe individualmente e pode ser instalado pela App Store brasileira, mas não funciona bem aqui – e a novidade é que agora, no iOS 6, vem integrado ao aplicativo Mapas do iPhone.

Existe um equivalente nacional bem interessante, chamado Kekanto, que faz tudo isso de maneira impecável e funciona muito bem. Tem recursos de geotagging e permite seguir atualizações de outros usuários. Muito bom.