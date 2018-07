Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Photo Joy (iOS, grátis) – App lançado na semana passada, e que já conquistou cinco estrelas na loja da Apple pela facilidade de uso e intuitividade, o Photo Joy é um organizador automático de imagens em sua galeria. Ele é capaz de verificar milhares de fotos em segundo, separando-as em categorias que você escolhe (por localização, data, contexto, feriados, estação do ano, etc) ou mesmo de acordo com as pessoas presentes nas imagens, identificadas por meio de um algoritmo inteligente. As tags podem ser aplicadas ou removidas conforme você desejar, e ainda dá para criar as suas próprias. A busca de imagens também é poderosa e localiza qualquer uma em questão de segundos. É possível ainda gravar anotações de texto ou áudio individualmente para qualquer uma das fotos e sincronizar tudo com serviços em nuvem.

Full Contact (iOS, grátis) – Aplicativo bastante útil para quem tem centenas ou milhares de contatos na agenda do iOS, ou em diferentes agendas (no sistema, no SIM card, no Google, Outlook, redes sociais, etc). O Full Contact escaneia sua agenda e, em poucos segundos, combina as mesmas pessoas em contatos únicos. Há também um recurso interessante, que consegue localizar contatos duplicados e deletá-los, caso você deseje. Todas as operações feitas pelo app são reversíveis.

Trring (Android, grátis) – Este aplicativo cria um discador virtual na tela de bloqueio de seu Android, no estilo do antigos telefones de disco, com espaço para até dez atalhos configuráveis, a partir dos quais você pode entrar em outros aplicativos ou acionar atalhos (wi-fi, bluetooth, dados móveis, etc) de seu aparelho, diretamente a partir da tela de bloqueio. Você pode personalizar o estilo do discador, o app tem um recurso que desativa a tela quando o celular está no bolso e, por causa do estilo rotativo, não há chance de acionar alguma função sem querer.

Portal (Android, grátis) – Transfira qualquer arquivo para seu smartphone ou tablet Android (ou salve no computador qualquer documento na memória interna ou cartão SD de seu aparelho), em segundos, via wi-fi e facilmente com este app. Funciona assim: no dispositivo Android o app deve estar instalado. Ao abrir o Portal, ele fornece um URL que deve ser digitado em qualquer navegador de um PC presente na mesma rede wi-fi. Instantaneamente, no navegador você pode acessar toda a estrutura de pastas de seu Android, com direito a operações como arrastar, copiar, colar, apagar, etc.É possível transferir grandes arquivos ou fazer operações em lotes, como passar pastas inteiras com músicas ou vídeos, por exemplo.

Scan Writr (Windows Phone, grátis) – Poderoso scanner e digitalizador de imagens para o Windows Phone. Com este app, use a câmera traseira para digitalizar qualquer tipo de documento, com um sistema inteligente de identificação de bordas e alinhamento – nem é necessário que o documento esteja em uma superfície plana. O arquivo gerado tem formato avançado – você pode melhorar a imagem e preencher campos em branco de documentos, assinar, etc e depois é só digitalizar novamente pelo próprio app, para enviar por e-mail ou compartilhar em serviços em nuvem. Além do formato pdf, o aplicativo é capaz de salvar imagens em formatos ods, odt, cvs e outros. Há ainda suporte a pesquisa avançada dentro de documentos.

Curso de Bolso (Windows Phone, grátis) – Com este app, é possível acessar mais de 100 cursos sobre vários temas, e estudá-los diretamente no Windows Phone, como e quando você desejar. Há aulas sobre internet, economia, saúde, beleza, administração e muitos outros temas. Todos os conteúdos são fornecidos por profissionais e em formato multimídia, com imagens, textos, gráficos e vídeos. E, no fim de casa módulo, em todo curso é possível fazer uma espécie de avaliação, para verificar seu aprendizado. Toda semana, cursos novos são integrados ao app.