Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Hexy Launcher (Android, grátis) – esse gerenciador reconhece os apps instalados em seu smartphone, que você mais usa, e os organiza automaticamente num grid na tela inicial, em formato de hexágono, deixando o aparelho mais intuitivo e poupando tempo. No centro, sempre ficam os apps que você mais usa. É possível filtrar e buscar seus aplicativos preferidos e adicionar widgets no mesmo espaço dos apps, tornando muito mais fácil deixar seu aparelho com a sua cara.

Annotate (iOS, grátis) – aplicativo simples e eficiente para capturar imagens e fazer anotações sobre elas, concentrando essas tarefas em um único lugar. Tire uma fotografia ou salve qualquer imagem e use as ferramentas de desenho, setas, letras e cores para anotar. Depois, compartilhe as imagens salvas por email ou publique em redes sociais (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc). Muito útil também para fazer anotações sobre mapas, medidas em projetos, por exemplo.

All of Google (Windows Phone, grátis) – este aplicativo concentra em um só lugar todos os principais serviços do Google, evitando que você precise ficar criando atalhos complicados ou abrindo os endereços no navegador. Com um toque, o app dá acesso a: Youtube, Google Tradutor, GMail, Google+, Google Drive, Calendário/Agenda e também aos serviços de busca. Se preferir, você pode criar atalhos individuais para todos os Google Apps que mais usa.

RealTimes (Android, grátis) – Transforme suas fotos e vídeos em bonitos videoclipes, em menos de 30 segundos, automaticamente. Depois, os clipes são salvos automaticamente na nuvem – o app oferece 25 Gb de espaço, gratuitamente – e podem ser partilhados com familiares e amigos. Caso não goste do vídeo criado pelo app, basta pressionar o botão “remix” e um novo clipe é gerado pelo aplicativo. Você pode adicionar filtros, transições e legendas e também escolher qualquer música de sua biblioteca para compor as trilhas sonoras de suas histórias.

Kaleido Ringtone (iOS, grátis) – app bastante interessante que serve para gerar combinações únicas de sons, escalas, notas e pausas para criar ringtones únicos, que depois podem ser salvos em uma biblioteca pessoal e utilizados como sons de toque ou de alerta em seu smartphone. As combinações entre tipos de sons, duração, velocidade, densidade e dinâmica possibilitadas pelo aplicativo podem criar um total de mais de 7 bilhões de ringtones diferentes. É muito fácil de usar. Basta selecionar as preferências e uma tela e tocar em um botão. O som é gerado em segundos.

Blocos Designer+ (Windows Phone, R$ 6,50) – Este aplicativo não é barato, mas é muito eficiente e permite personalizar seu Windows Phone com a criação de blocos inteligentes para a tela inicial. Os blocos podem suportar qualquer tarefa, atalho ou mostrar a atualização de qualquer aplicativo de seu dispositivo. Para cada um deles, dá para escolher o papel de parede (ou mesmo configurar para que exiba um ciclo de imagens), o ícone, a fonte, a cor e a tarefa associada. Você ainda pode baixar, on line, temas para seus blocos.