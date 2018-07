Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

MyFiles (iOS, US$ 0,99) – Com este app, gerencie em um só lugar seus documentos, e organize-os por tipo, tamanho e data de criação. Em um só lugar, o MyFiles organiza seus principais arquivos, estando eles presentes na nuvem ou na memória interna do seu dispositivo.O gerenciador traz recursos como a possibilidade de transferir e proteger os documentos de/para o smartphone ou PC, além de compartilhá-los em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Nos iPhones de geração mais recente, oferece também suporte ao 3D Touch – dependendo da intensidade do toque na tela, abre menus com diversas opções de gerenciamento.

Jot The Date (iOS, grátis) – Poderoso calendário repleto de recursos para o iOS, com liberdade total para anotação de compromissos à mão. O app mostra um quadro para cada dia da semana, onde é possível anotar com sua própria letra os compromissos, eventos, ‘to-dos’, etc, com diversas opções de canetas, cores, etc. O Jot é plenamente integrado ao calendário padrão do iOS – para que uma anotação apareça nele, basta nomear qualquer dos eventos – e também é capaz de exibir, junto com as anotações, os eventos anotados no calendário padrão. Há suporte completo a notificações e alarmes e a possibilidade de sincronizar tudo com o iCloud.

Docady (Android, grátis) – este é um novo e potente gerenciador de documentos para o Android, mas aqui não se tratam de arquivos e sim de documentos pessoais. Crie perfis particular e para cada integrante da família e cadastre carteira de identidade, CPF, passaporte, carteira de motorista,etc. Além de ter os números sempre à mão para qualquer necessidade, o app oferece a possibilidade de programar alertas para o vencimento de cada um dos documentos – por exemplo a renovação da carteira de habilitação ou passaporte. Ideal para pais também terem sempre à disposição os dados dos filhos.

Rewind Voice Recorder (Android, grátis) – Gravador de voz diferenciado para seu smartphone ou tablet Android com um recurso de ‘escuta’ – que grava todos os sons captados pelo aparelho. Depois, você pode decidir quais trechos quer manter ou descartar. Além da gravação de notas e memos, é ideal para registrar aulas, palestras e sessões de brainstorming. Até que você pressione a tecla de salvar, todos os sons registrados permanecem na memória RAM do aparelho, sem ocupar a memória interna. A gravação também pode ser iniciada a qualquer momento com um toque no widget do aplicativo.

Te Aviso (Windows Phone, grátis) – aplicativo muito útil que permite o rastreamento de encomendas enviadas ou a receber pelos Correios. É possível cadastrar um número ilimitado de números de rastreio de encomendas e fazer o acompanhamento por meio de mensagens de notificação, além de adicionar as mais importantes em um bloco inteligente na tela inicial do smartphone. Também dá para compartilhar o status de cada pacote ou encomenda em redes sociais e armazenar, em um arquivo, todos os dados das que já foram entregues. Suporta ainda a criação de uma conta para sincronizar dados entre o PC e o celular.

Toolkit Pro (Windows Phone, grátis) – Este é um aplicativo tudo-em-um com todas as ferramentas essenciais que você precisa. Esta versão traz ferramentas nesta versão. São elas: régua, compasso, transferidor, medidor de nível, lanterna, leitor de código QR, vibrador, conversor de unidades, conversor de moedas; medidor de ruído, gravador, temporizador, cronômetro, relógio mundial e medidor de velocidade. As ferramentas ficam agrupadas em ícones fáceis de identificar, separados por cores.