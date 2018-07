Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Lumific (Android, grátis) – Tem centenas, milhares de fotos em dispositivo móvel, todas elas desorganizadas ou mesmo sem qualquer divisão por data, assunto ou local? Este app é um editor inteligente de fotos que, com um toque, separa suas imagens em álbuns, automaticamente, com base em algoritmos de semelhança. Você pode, depois disso, aceitar ou desfazer as alterações. O aplicativo ainda é capaz de escolher a melhor foto numa sequência de imagens parecidas. É possível compartilhar os álbuns editados em redes sociais.

InSpy (iOS, grátis, oferece opções de compra no app) – Com este app, dá para seguir as atividades de seus contatos preferidos no Instagram, monitorando o que eles estão comentando e curtindo, isso de forma simples, organizada, mais rápida e completa que o próprio Instagram. O app ainda permite que o usuário tenha acesso a um histórico, por data, das atividades de seus contatos desde o primeiro acesso via InSpy. A versão gratuita dá direito a “espionar” cinco pessoas, com número limitado de interações.

Dieta e Saúde (Windows Phone, grátis) – App cheio de recursos para ajudar na sua dieta e na perda de peso, traz um sistema inteligente de acompanhamento dos seus resultados, com base no seu IMC (Índice de Massa Corporal).

Você define quanto quer emagrecer e, depois, marca em um diário de exercícios e alimentação. Toda a semana, você também pode registrar sua pesagem, sempre acompanhando as dicas do app.