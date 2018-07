Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

AondeConvem (Android, grátis) – Acesse catálogos e encartes de ofertas, aqueles mesmos que você acha na entrada dos supermercados, e poupe com esse aplicativo, que usa recursos de geolocalização para exibir os produtos com descontos sendo vendidos mais perto de você. Basta autorizar o app, que ele vai listar e exibir catálogos de supermercados e lojas de departamentos, informando a distância da sua localização até as lojas mais próximas. É possível separar as ofertas de interesse em categorias – supermercados, farmácias, moda, produtos eletrônicos, etc – e armazenar as lojas favoritas.

Cambly (Android, grátis, compras dentro do app) – Conecte-se e converse via chat em vídeo com falantes nativos de inglês em tempo real com este app, ideal para quem quer treinar pronúncia e conversação no idioma. É necessário criar uma conta – ou fazer login via Facebook ou Google. Os professores do Cambly são estudantes universitários, professores, empresários, escritores, atores e mais, e você pode usar o app mesmo se for um iniciante. Dentro do Cambly, é possível adquirir pacotes de minutos para suas conversações e guardar a lista de seus professores favoritos.

Hotel My Phone (iOS, grátis) – Com este app, você pode espelhar um iPhone em outro aparelho, bastando que os dois tenham o Hotel my Phone instalado. Basta fazer um login no aparelho emprestado (pode ser o de um amigo, se você estiver sem bateria ou tiver esquecido seu iPhone, por exemplo) e todos os seus dados estarão lá. Dá até mesmo para mandar SMS ou fazer ligações com seu próprio número. Recursos de encriptação prometem segurança de dados tanto para quem usa quanto para quem empresta o aparelho.

Colors (iOS, US$ 0,99) – Apps de fotografia, com filtros e diversos efeitos, existem às centenas – mas este é o único que traz mais de mil filtros diferentes, separados por categorias. Você pode navegar pelos filtros deslizando os dedos pelas bibliotecas de categorias e observando, em tempo real, como ficaria sua imagem com o efeito desejado aplicado. É possível salvar seus filtros preferidos e postar suas imagens finalizadas em redes sociais (Instagram, Facebook e outras), direto do aplicativo. E os desenvolvedores prometem atualizar o app ainda mais, adicionando algumas dezenas de efeitos a cada nova versão.

Vocal Camera (Windows Phone, grátis) – Com este app, você pode controlar a câmera do Windows Phone com a sua voz. E não apenas para tirar fotos: além de disparar, é possível escolher o modo do flash, o modo de cena, etc. Os comandos também podem ser personalizados a seu estilo – basta gravar uma palavra e a função relacionada que você deseja. É especialmente útil para tirar fotos longe do smartphone, bastando um comando de voz para acionar a câmera.

Mobile Data Notifier (Windows Phone, grátis) – Aplicativo muito útil para monitorar o uso de dados no Windows Phone e acabar com as “supresas” na conta, principalmente quem tem plano com limite de navegação. O smartphone alterna automaticamente entre o uso de wi-fi e dados móveis (se o primeiro não estiver disponível), mas você sempre se dá conta disso? Este app lhe informa sempre que essa transição ocorrer e também quanto a quantidade de dados ultrapassar um certo limite por hora – você estabelece qual o seu limite de navegação.