Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Ouça as dicas do blog também às segundas, quintas e sextas, na Rádio Estadão (FM 92,9 / AM 700, na Grande São Paulo) ou online, em radio.estadao.com.br/player. Acompanhe ainda o Rádio Blog Digital, pela Eldorado FM (107,3 MHz, na capital e Grande São Paulo), de segunda a sexta-feira. Vamos aos apps:

Snapi (Android, grátis) – Chega dos selfies tremidos, tortos, com o braço aparecendo, etc. Com este app, a tarefa de fotografar fica muito mais fácil. O Snapi conta com um sistema de monitoramento inteligente, e com ele basta abrir e fechar uma ou as duas mãos, diante da câmera, para que a foto seja disparada automaticamente, depois de um tempo determinado – você escolhe quantos segundos. Funciona para distâncias de até quatro metros a partir do smartphone, e dá inclusive para tirar o selfie com a câmera traseira do seu dispositivo, que tem maior qualidade do que a dianteira.

Corgi (Android, grátis) – Novo e excelente leitor de notícias para a tela de bloqueio de seu Android, o Corgi apresenta as notícias que mais interessam a você simplesmente com o desbloqueio da tela de seu aparelho. Você pode escolher as fontes e áreas que mais goste diretamente no app ou, se tiver o Feedly instalado (um dos melhores leitores de RSS para o Android), o Corgi funciona como plugin para a apresentação dos temas selecionados. Há suporte para salvar qualquer informação para leitura offline e também para compartilhar histórias em várias redes sociais, entre elas Twitter e Facebook.

Here Maps (iOS, grátis) – Excelente alternativa ao app de mapas da Apple, o Here, da Nokia, já esteve disponível na App Store, mas foi removido quando do lançamento do iOS 7. Voltou nesta semana, completamente redesenhado e com novas funcionalidades e um grande destaque: a possibilidade de fazer o download de mapas para uso offline. A lista de recursos é extensa: navegação ponto a ponto com ajuda de voz, opção por uso de carros ou transporte público, consulta a linhas de ônibus e metrô (em mais de 900 cidades), tudo com um belo visual.

Breaking (iOS, US$ 2,99) – Adicione suas notícias à aba ‘today’ do seu iPhone ou iPad com este app, que suporta inclusive atualização de blogs ou qualquer outro feed, nos formatos RSS, Atom ou atualizações de canais no YouTube. Você pode escolher por mostrar entre duas a cinco últimas histórias dos seus feeds, e é possível adicionar um número ilimitado deles. Alguns são sugeridos pelo próprio app, que traz um campo de busca para suas fontes favoritas de notícias. Com um toque em qualquer história, o aplicativo a abre no browser Safari.

SleepWin (Windows Phone, grátis) – Um aplicativo inteligente de alarme e monitoramento do sono, que grava e analisa, via vários tipos de gráficos, movimentos e sons ao dormir e em todas as fases do sono, estatísticas de duração e eventuais deficiências do sono. Com estes dados, o app vai formando um diário, apresentando diversos tipos de relatórios. E mais: o SleepWin considera as fases do sono e escolhe o melhor momento para acordar você, dentro de um período preestabelecido. Há a opção de comprar mais funcionalidades no app.

Abs Workout (Windows Phone) – Excelente app para treinos – e não importa se você tem disponíveis poucos minutos ou algumas horas por dia. O app lista 13 práticas de treinos de atividades físicas (fáceis, médias e difíceis), cada uma com dezenas de exercícios, todos acompanhados de vídeos em HD, com instruções precisas de movimentos, respiração e erros mais comuns a evitar na execução. Há ainda a opção de ativar trilha sonora para seus treinos. O app pode ser usado offline, e disponibiliza mais exercícios mediante compra (dentro do próprio aplicativo).