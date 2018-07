Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Star Walk 2 (Android, R$ 7,71) – Excelente app de astronomia, que não é barato, mas certamente vale o que custa. Você pode navegar livremente por constelações, planetas, cometas, asteróides, nebulosas planetárias e observar os satélites artificiais que orbitam em torno da Terra – e são milhares de corpos celestes disponíveis. As 88 constelações apresentam um modelo tridimensional – você pode explorar cada uma delas do ângulo que desejar. Isso com uma trilha sonora e efeitos visuais caprichados. Tudo o que você tem a fazer é apontar o dispositivo para o céu ou localizar, via busca, os pontos do universo que quer explorar. Entre os outros recursos, o app mostra ainda fase atual da Lua, horas do nascer e pôr do Sol, elevação de planetas, etc

Easy Ten (iOS, grátis) – Aprenda novas palavras em línguas estrangeiras, aprimorando seu vocabulário, com este app. Ele possui um algoritmo exclusivo que analisa o perfil e nível de proficiência, e, com base nestes dados, fornece 10 palavras novas ao dia para os usuários aprenderem. Há recursos que ajudam o usuário a memorizar o uso corrente das palavras, como os exemplos de uso extraídos de perfis globais no twitter e notificações ao longo do dia no aparelho com lembretes das palavras ainda não dominadas. Você pode ouvir a pronúncia correta de cada palavra e optar por deixar sugestões de aprendizado para os próximos dias. O Easy Ten também tem versão para o Android.

Sleepy Sounds Pack (Windows Phone, grátis) – Este aplicativo gera uma série de efeitos sonoros de ambientes, que podem ser escolhidos por você ou postos para rodar de maneira aleatória, que são ideais para quem tem dificuldades para dormir ou estudar sem um barulhinho ao fundo. Entre os sons disponíveis, chuva, ondas do mar, trovoadas, floresta, animais noturnos, música suave, ruído branco, etc. Você pode programar um timer para que o app funcione pelo tempo que você desejar – de 1 minuto a 1 hora, ideal para utilizar o app para pegar no sono.