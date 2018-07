Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Organizze (iOS, grátis) – Um novo app brasileiro para gerenciamento financeiro que tem uma série de recursos interessantes, com destaque para o funcionamento sincronizado multiplataforma (iPhone ou iPad e desktop). É possível inserir os dados para controle de seu dinheiro e visualizá-los em qualquer outro dispositivo. O app ainda funciona totalmente offline e tem recurso de criptografia de seus dados, para segurança total. É possível criar várias contas para registrar as entradas de dinheiro e as despesas, que são facilmente identificadas por cores. Oferece, ainda, suporte a múltiplas contas bancárias.

TapPath (Android, R$ 2,20) – Com este app, é possível customizar as ações de toque (taps) nos links de internet em seu Android. Exemplo: um toque abre o link, mas para dois ou três toques dá para programar outras ações, como enviar por WhatsApp, abrir outros apps para leitura offlline, salvar, postar em redes sociais ou enviar por e-mail. Altamente customizável, o aplicativo tem suporte a dezenas de outros apps, e você escolher qual(is) vai(vão) executar as ações desejadas sobre os links. Especialmente útil para compartilhar links entre colegas de trabalho ou de escola, por exemplo.

Movie Maker (Windows Phone, US$ 0,99) – O mais completo editor de vídeo disponível para o Windows Phone, recheado de recursos interessantes e capaz de lidar com vídeos no formato Full HD (1920 x 1080 pixels). Entre os recursos, ferramentas de corte, divisão, copiar, colar, mesclar, ajustar volume e trilha sonora, aplicar efeitos de zoom em qualquer trecho do vídeo, com duração personalizada, comprimir, extrair mp3 a partir de qualquer vídeo (ou utilizar mp3 como trilha sonora), melhorar o som e muito mais. Aceita ainda dezenas de plugins para efeitos de fade in/out, transições, etc. Você pode salvar o vídeo pronto em qualquer formato, desde o ideal para compartilhar no Instagram ao de exibir em TVs de alta definição.