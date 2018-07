Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Stache (iOS, US$ 0,99) – Armazene, salve e redescubra as páginas de internet que você acha mais interessantes e de maneira simples e bem organizada, com o sistema de “bookmarks visuais” deste aplicativo – que pode, inclusive, fazer para com o Stache para Mac. Em vez de uma lista de textos intermináveis, o Stache salva seus favoritos em uma bela biblioteca visual, que pode ser organizada em coleções e tags. O app traz ainda um sistema de pesquisa para que você localize seus bookmarks mais facilmente, e é capaz de realizar backups de seus conteúdos em serviços na nuvem, como o iCloud.

Suggest Movie (Android, grátis) – Afim de ver um filme, mas não consegue escolher qual? Sem inspiração para o momento? Este é o app certo para você. O Suggest Movie permite a você especificar o estilo, ano, gênero e classificação mínima, ou mesmo realizar buscas por palavras-chave, antes de lhe apresentar os resultados. O app traz os trailers das principais obras e descrições completas de gênero e enredo, com link para a página do filme na iMDB, o Internet Movie Database, principal portal de informações sobre cinema e séries.

Urna Eletrônica (Windows Phone, grátis) – Com este app brasileiro, é possível simular o seu voto em uma urna eletrônica na telinha do seu Windows Phone, com direito a barulhinho de verdade. Basta escolher o Estado e votar para os principais cargos eletivos, que o app já traz a database real dos candidatos que estarão concorrendo no próximo domingo. Há uma seção em que é possível armazenar a cola, com os números dos candidatos, especialmente útil na hora de votar.