Messenger (Android, grátis) – Novo app do Google que serve como ‘hub’ de todas as mensagens SMS e MMS do seu smartphone Android, o Messenger tem algumas vantagens em relação ao aplicativo padrão de mensagens do sistema operacional. Você pode enviar textos em grupo, assim como fotos, vídeos e mensagens de áudio a seus contados, além de poder pesquisar contatos e tópicos de conversação dentro do app. Há também a capacidade de bloqueio de SMS indesejados, de tirar fotos de dentro do próprio aplicativo e suporte a textos coloridos e arquivamento de mensagens em pastas. A interface é minimalista, seguindo o padrão do Android 5.0 Lollipop.

Microsoft Remote Desktop Beta (Android, grátis) – precisa acessar seu computador à distância? Experimente este app da Microsoft, que lhe permite replicar na tela de seu Android o desktop de seu computador, para você trabalhar onde quer que esteja. O app tem a capacidade de gerenciar várias sessões de desktops diferentes (casa, trabalho, etc) e tem suporte a muiltitouch, para que você tenha a experiência completa do Windows, inclusive com streaming de áudio e video. A interface é simples e fácil de entender.

TinType (iOS, US$ 0,99) – Com este app, você pode “envelhecer” qualquer fotografia, com efeitos incríveis, semelhantes aos das primeiras máquinas fotográficas do século XIX. Entre os efeitos disponíveis, o app simula imagens captadas por daguerreótipos (a primeira máquina fotográfica que foi comercializada ao grande público, em 1839), ferrotipia (processo fotográfico no qual as fotos eram gravadas diretamente em chapas de ferro, sem negativo), preto e branco e pintura à mão. Escolha entre o formato cheio ou quadrado (ideal para publicação no Instagram) e compartilhe as imagens diretamente em redes sociais. E, se quiser começar tudo de novo, a qualquer momento é fácil reverter o efeito para a imagem original. Working Hours Diary (iOS, US$ 0,99) – Com este app, dá para gerar relatórios completos de suas horas de trabalho – ele funciona como uma espécie de ponto virtual. Você pode entrar com os períodos manualmente ou de maneira mais precisa, usar o timer que vem no aplicativo. Dá ainda para entrar com seu rendimento médio por hora e visualizar, ao fim de cada dia, o quanto vc ganhou. Os períodos podem ser analisados facilmente por meio de gráficos, exportados para planilhas no formato .csv ou salvos no iCloud, para abertura em outros dispositivos iOS. Photo Grid Collage (Windows Phone, grátis) – Crie colagens juntando fotografias – uma, duas, três ou quatro – em segundos, com mais de 100 opções de quadros, molduras e estilos diferentes (40 do tipo clássico e 60 que o aplicativo classifica como ‘modernos’). Você pode combinar fotos retangulares, quadradas ou redondas, ou cortar suas imagens favoritas dentro do app, para que elas fiquem com o formato desejado. Também é possível girar fotografias em diversos ângulos e completar suas criações com frases. O app também oferece compartilhamento em diversas redes sociais – ou, se desejar, você pode apenas salvar suas colagens na galeria de imagens de seu Windows Phone.

Camera 360 Pro (Windows Phone, grátis) – Novo e bastante completo app de câmera e edição de fotos para o Windows Phone, que tem alguns diferenciais interessantes: o carregamento da câmera é bastante rápido, salva fotos em alta resolução e promete baixo consumo de bateria. Além dos filtros, há dezenas de recursos de imagem, como exposição, saturação, brilho, ângulo, temperatura, tom de cor, controle manual de ISO e um interessante times para selfies, com tempos que vão de 3 a 10 segundos. O app é capaz de capturar fotos em 3 formatos – 4:3, 16:9 e 1:1.