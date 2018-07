Confira as dicas desta semana de apps para iOS, Android e Windows Phone.

Tilt! (iOS, grátis) – Esse app é especialmente útil para você que tem centenas ou milhares de fotos em sua galeria . Ele possibilita o uso do acelerômetro do iPhone para navegar entre as imagens. Instalado e configurado o app, bastará incliná-lo levemente para trocar a imagem. Dependendo do lado, a navegação é feita em uma direção diferente. Você pode ainda navegar por álbuns bem como controlar a velocidade de exibição de suas imagens em slideshows. O aplicativo suporta ainda uma série de gestos para operações como postar imagens em redes sociais, etc.

Unclouded (Android, grátis) – Analise e limpe facilmente seus arquivos armazenados na nuvem (no Google Drive e Dropbox), e visualize os que mais ocupam espaço em seus serviços com esse app. Além disso, localize e apague facilmente arquivos duplicados, gere gráficos com arquivos separados por tipos, saiba quais conteúdos foram modificados (e quando). Ou se preferir simplesmente faça uma pesquisa pelo arquivo que você desejar. Toda a visualização é feita por pastas e gráficos minimalistas e fáceis de entender.

ISeeYou (Windows Phone, R$ 5,99) – Transmita as imagens da câmera do seu Windows Phone para qualquer outro smartphone ou computador, via browser, com esse app, que é cheio de recursos avançados. Você pode alternar a transmissão entre as câmeras traseira e dianteira, gravar o vídeo gerado pela câmera, ligar e desligar o flash, capturar imagens, etc. Outro dos atrativos é o modo secreto – você pode continuar a transmitir mesmo com o Windows Phone totalmente em modo de espera, com a tela desligada, sem chamar a atenção, para uso como câmera de espionagem. Dá também para configurar a qualidade do vídeo.