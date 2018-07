A dica de hoje é para os donos de tablets Android rodando o Honeycomb (versão 3.0 do sistema operacional, e variantes 3.1 ou 3.2): Conqu. Esse app de nome impronunciável é um poderoso, bonito e utilíssimo gerenciador de tarefas.

Uso o Conqu no meu tablet Android (embora o app esteja disponível para iOS, BlackBerry e até para Windows, Mac e Linux – pegue aqui) porque o app está perfeitamente adaptado para a tela grande dos tablets com o sistema operacional do Google, ao contrário de outros aplicativos feitos para smartphones Android, mas que ficam todos distorcidos nos tablets. Além de ser muito bom, o Conqu é totalmente grátis.

No Honeycomb, o app tem um visual que lembra um pouco o falecido (e depois ressuscitado) WebOS da HP.

Há várias maneiras de organizar suas tarefas, em diferentes caixas, de maneira bastante sofisticada:

Inbox – mostra as tarefas/afazeres ainda não processados

Today – o nome diz. O que você tem que fazer hoje

Next – lista suas tarefas a cumprir, mas sem data definida

Future – essa aba mostra um calendário e todas as suas tarefas, desde que você tenha estabelecido datas para cumpri-las

Projects – Todas as tarefas que tiverem sido atachadas a projetos (dá para criar categorias de projetos):

Contexts – Mostra locais e pessoas citados em tarefas, concentrando todos os contatos neste único lugar

Tags – Exibe as tarefas separadas por tags, desde que você as tenha atribuído

Além das listas, existem duas outras opções interessantes. É possível compartilhar e delegar tarefas por e-mail dentro do próprio app e sincronizá-las na nuvem por meio de um serviço próprio, o ConquSync.