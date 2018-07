Com a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2013 aberta, é hora de instalar em seu smartphone ou tablet o aplicativo da Receita Federal. O app permite, entre outras operações, saber a qualquer momento o andamento da sua declaração e restituição. Existem versões para Android (aqui) e iOS (aqui).

Além da situação da restituição, o aplicativo da receita permite consultar:

– Situação cadastral do CPF

– Uma versão resumida de um ‘tira-dúvidas’ sobre o IR (Perguntão IRPF2013)

– Consultar e imprimir o DARF para pagamento do IR, desde o ano-base de 2006

– Simulações com o cálculo mensal e anual do imposto

– Fazer um teste de conhecimentos (uma forma divertida de conhecer a legislação do IRPF)

WINDOWS PHONE

A Receita Federal não disponibiliza uma versão do seu app para Windows Phone. Mas, caso você deseje ter um canal para consultar a restituição sempre à mão, dá para contornar.

Basta acessar este link pelo Internet Explorer ou outro browser que você use em seu aparelho e fixá-lo na tela inicial. Está criado o live tile da Receita Federal – confira a captura de tela no Lumia 920 (o tile está ao lado do SkyDrive):