As crianças com quem mais convivo hoje em dia, meus sobrinhos, são absolutamente fascinados pelo iPad e por meu celular Android. Fazem de tudo para colocar os dedinhos nas telas, cheias de ícones brilhantes e coloridos (com toda a razão, diga-se de passagem – você não ficaria atraído se fosse criança?).

O app de hoje, Kid Mode (grátis), é para você que teme um pouco em deixar seu dispositivo nas mãos dos seus pequenos, com receio de que eles apaguem algum app ou e-mail importante, ou mesmo liguem para alguém, sem querer. Tem para Android, aqui (necessita no mínimo da versão 2.1 Eclair) e para iOS, aqui (funciona no iPhone, iPad e iPod Touch com iOS 3.0 ou superior).



O Kid Mode é um app que lhe permite criar um desktop personalizado, definindo o que a criança poderá acessar em seu aparelho. Melhor ainda, dá para criar perfis, um para cada criança, e de quebra anexar a foto de cada pequeno a seu perfil.

Uma vez na aplicação, as crianças não podem sair nem acessar qualquer outra área do celular ou tablet fora dela, caso você determine – no Android, é necessário alterar a home screen padrão para o Kid Mode, o que pode ser revertido depois. Uma vez dentro do modo criança, elas poderão usar apenas os aplicativos definidos por você.

O próprio app já vem com várias sugestões de joguinhos e livros infantis (infelizmente apenas em inglês), mas que podem ser tirados ou acrescentados à vontade – no caso dos livros, dá para salvar sua própria narração personalizada, tornando a experiência mais interessante ainda. No dos jogos, você pode configurar os seus próprios, como o Angry Birds. Pode-se ainda permitir o acesso a fotos e vídeos e e-mail.

O Kid Mode traz ainda um mini aplicativo para fazer desenhos, para ainda entreter os pequenos.

Instalado, o app adiciona dois ícones no seu tablet ou celular: um é o Kid Mode, onde ficam cadastrados os perfis das crianças. Outro, o Parent Dashboard, onde fica o painel de configurações.

Testei em ambas as plataformas e o app cumpriu o que prometeu, embora as resenhas de usuários da versão para Android sejam muito mais favoráveis do que as de iOS.



Existe a possibilidade, mediante pagamento, de desbloquear recursos premium do Kid Mode, como bloqueio de sites e de temas violentos.