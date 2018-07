Nossa dica de hoje serve para flagrar qualquer espertinho que tentar acessar ou pegar seu dispositivo iOS sem sua permissão: o Kit de Segurança. Trata-se de um app gratuito que em uma semana alcançou a primeira posição na lista dos mais baixados na App Store e chamou a atenção pela qualidade e quantidade de recursos, alguns semelhantes aos recursos de segurança que vêm nos tablets e smartphones Android.

O app pode ou não ser usado em conjunto com o bloqueio em código nativo do iOS, para proporcionar ainda mais proteção. O desenvolvedor, iCandyApps, informa que o Kit de Segurança vai permanecer grátis por tempo limitado. Geralmente, aplicativos desse tipo são caros (como o Dot Lock Pro, que chegou a custar US$ 3,99 e hoje custa US$ 0,99). Outro app semelhante, também gratuito, é o Dot Lock. Tem bons recursos, mas falta o alarme, apenas disponível na versão completa.

O Kit de Segurança, quando iniciado pela primeira vez, pede a configuração de código secreto, por números ou linha de bloqueio:

Depois disso, é só repetir o código para iniciar o app. Várias são as opções disponíveis:

– É possível guardar fotos, vídeos, notas e contatos em pastas secretas. Tudo escondido dos apps originais, longe dos olhos dos intrusos.

– Pode-se importar ou exportar fotos e vídeos de ou para os álbuns originais.

– Dá para tirar fotos e gravar vídeos de dentro do app e criar um número ilimitado de pastas secretas.

– Há um visualizador de fotos e vídeos dentor do app (o único porém é que fotos armazenadas são reduzidas na visualização).

E ainda há um recurso bastante interessante: descobrir quem é o invasor. Dá para rastreá-lo, fotografá-lo e até enganá-lo criando uma senha fake – no ícone do app, aparecem quantas tentativas de invasão foram feitas enquanto você não estava perto do dispositivo. O nível de refinamento chega a tal ponto que o app envia relatórios a você, por e-mail, com a localização e a foto do espertinho.

E, para terminar, que tal dar um susto em quem tentar pegar seu iPhone ou iPad? Também dá. O app traz um alarme integrado, ativado por sensor de movimento, que só se desativa com a senha de acesso correta:

Requisitos: Compatível com iPhone, iPod touch e iPad.Requer o iOS 3.0 ou posterior