Deltalerta é um app brasileiro, gratuito, disponível para Android (download aqui) e iOS (aqui), idealizado para funcionar como um protetor pessoal, 24 horas por dia.

O app permite que o dono do smartphone crie uma lista de contatos de familiares e amigos que serão avisados em caso de perigo. Numa situação de risco, basta acionar um botão de alerta que todos receberão uma mensagem de pedido de ajuda, escrita por você, via SMS, juntamente com sua localização em tempo real (obtida via GPS de seu aparelho).

Depois que o alerta é mandado, o app automaticamente passa a registrar, por 10 minutos, toda a sua rota, também usando o GPS e os serviços de localização dos smartphones – e todos os seus contatos podem acessar em tempo real o local para onde você está indo ou sendo levado, dependendo da situação. O envio da sua rota também é automático para as pessoas cadastradas para situações de risco.

O Deltalerta ainda cria e envia aos seus contatos um arquivo de áudio, do som ambiente, de um minuto de duração, uma vez acionado o botão de pânico.

É possível programar o botão lateral, no caso do iOS, para envio dos alertas:

OUTRO USO

A desenvolvedora do app, a brasileira SigmaSeis, sugere ainda outro uso possível para o app: informar seus amigos e familiares que você chegou a determinado lugar e que está tudo bem.

Para isso, basta programar o app sem mensagens de socorro – ele envia a sua localização atual junto com uma mensagem tranquilizando seus contatos.

CENTRAL DE MONITORAMENTO

O app também oferece um sistema de monitoramento via Central 24 Horas (essa opção é paga e os custos estão no site do Deltalerta).

Habilitando essa opção, seus alertas são mandados diretamente para uma central de monitoramento, que ao receber seu pedido de ajuda pode tomar medidas como o acionamento das autoridades policiais.