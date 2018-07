A dica de hoje é para você que tem tablet rodando o Android Honeycomb (versão 3.0 e variantes 3.1 e 3.2) e sofre/sofreu do mesmo problema que eu, quando um tablet desse tipo chegou a minhas mãos, um tempo atrás: achar, no meio de um mar de centenas de milhares de aplicativos no Google Play, aqueles desenhados especificamente para o tablet.

Instale o Tablet Market e o Tablified Market HD Lite e seus problemas diminuirão bastante. Ambos são ‘markets’ específicos que mostram apenas com apps para o Honeycomb e otimizados para as telas grandes dos tablets Android, que lhe pouparão muitas horas de buscas. Eles filtram os aplicativos feitos para celulares Android e mostram apenas o que interessa.

O Honeycomb (favo de mel) é a versão do Android desenhada especificamente para tablets (não está disponível para os smartphones Android). Mas o problema é que o Google, o dono do sistema, praticamente se esqueceu de separar o que é específico para os aparelhos de tela grande em sua loja de apps, o Google Play.

Os tablets até rodam apps feitos para celulares da plataforma. Mas a maioria fica feia ou funciona apenas em modo retrato. Outros ficam deformados ou simplesmente não abrem.

Os apps que eu indico acabam com o problema – tudo que aparece lá, pago ou grátis, de jogos a utilitários, de apps de sistema a apps de notícias – foi feito para tablets.

O mais bonito dos dois é o Tablified Market, que tem esta cara:

O Tablet Market é bem mais simples e mais feio, mas também cumpre seu propósito. Ele é assim:

Reforçando que os dois apps funcionam apenas no Honeycomb. Não adianta tentar instalá-los em tablets que já rodam o Ice Cream Sandwich, a versão 4.0 do sistema, essa sim comum a tablets e celulares.