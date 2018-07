A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao quinto dia dia destacando o tema imagens. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

Confira também o que já foi destaque na série especial:

Primeiro dia: apps de produtividade e dia a dia

Segundo dia: apps para trabalho e escritório

Terceiro dia: apps para acessar redes sociais

Quarto dia: apps para organizar as suas finanças

IMAGEM

PhotoChron (Android) – esse app junta várias imagens de o mesmo objeto em uma só, juntando todas elas em um vídeo com o efeito timelapse. É ideal, por exemplo, para fazer uma cronologia animada do crescimento de seus filhos, da sua própria aparência, da evolução de alguma obra, do trânsito em algum lugar, de alguma receita, etc.

O PhotoChron permite a programação de um alarme de som, luz ou vibração, pelo período que você determinar (a cada dia, semana ou mês). O app apresenta ainda uma guia, tornando mais fácil fotografar rostos para posterior combinação das imagens, e uma seleção de molduras para seus filmes.

Refocus (Windows Phone, R$ 1,99) – Este app cria lindas imagens permitindo que o foco em qualquer ponto seja mudado mais tarde, a qualquer momento, com a ponta dos dedos. O app salva uma sequência de 10 imagens de qualquer situação, permitindo que as melhores sejam escolhidas e trabalhadas mais tarde. O Refocus compartilha o resultado das suas criações nas redes sociais e você ainda pode usar suas imagens como um live tile – basta adicionar como um ‘pin’ na tela inicial do WP.

PhotoPost (iOS, grátis, paga-se apenas pelas revelações) – esse app brasileiro pemite que o usuário revele suas fotos do Instagram, Facebook ou da câmera do seu iDevice e as receba em qualquer lugar no Brasil. Oferece quatro opções de tamanho, desde o 10 x 10 cm (para imagens do Instagram) até o tradicional 10 x 15. Oferece a chance de adicionar molduras e efeitos às imagens. Depois, basta mandar para a revelação – feita, segundo os desenvolvedores, em papel de primeira qualidade, pagar com o cartão de crédito e esperar as fotos chegarem pelo Correio.

Trovebox (Android e iOS, grátis) – Este aplicativo funciona como um grande hub (centro) para suas imagens. É um organizador, gerenciador e compartilhador de imagens que centraliza todas as suas fotos, não importando se elas estão online, distribuídas em vários smartphones ou tablets ou mesmo em seu computador. Ponha fim à bagunça com o Trovebox.

Uma vez importadas todas as fotos desejadas, de uma ou mais fontes, o app se encarrega de organizá-las em álbuns e guardá-las na nuvem, tornando todas acessíveis de qualquer local. O Trovebox se conecta a cinco serviços de armazenamento, entre eles os mais conhecidos Box.net e Dropbox. Dentro do próprio app, as suas imagens podem ser visualizadas em um interessante formato de galeria:

Pixplit (Android e iOS) – O Pixplit é um app de “fotografia social”. Escolha um formato de colagem fotográfica, dividido em até quatro espaços, preencha um deles com uma imagem de sua câmera e convide amigos para adicionarem suas fotos nos outros campos. As quatro fotos, de quatro pessoas diferentes, são então combinadas para criar uma “nova história visual”. Desta maneira, o app funciona como uma espécie de “Instagram colaborativo”.

O Pixplit tem recursos visuais – filtros, efeitos e molduras -, compartilhamento em redes sociais e de chat, para que você converse com os criadores das outras partes de sua colagem.

Split Pic (iOS, grátis) – Além dos usuais efeitos para suas imagens, este app tem dois diferenciais que tornam a tarefa de fazer colagens e produções fotográficas muito interessante: ele permite que você crie um clone de uma imagem sua ou de outra pessoa, por meio de um timer embutido, e aplique a qualquer fotografia; e também que você junte e modifique a seu gosto qualquer recorte de uma imagem, como partes do corpo. Um exemplo? Veja como ficaria o seu cachorro com a sua cabeça; junte dois rostos para formar um só; etc. A criatividade é o limite.

Instaplace (Android e iOS, versões grátis e pagas, R$2) – Adicione instantaneamente descrições caprichadas a suas imagens antes de postá-las no Instagram ou outra rede social com este app: via geolocalização, ele encontra o local e adiciona legendas a suas imagens. Também é possível incluir descrições, frases, emoticons, etc, que podem ser escolhidas de uma galeria no app. Fazer as legendas é bastante simples e é fácil posicioná-las em qualquer local da imagem, girando e ajustando o tamanho com os dedos.

Terminada sua montagem, é só escolher entre salvar ou compartilhar em redes sociais. O formato das imagens salvas é quadrado, do tamanho certo para o Instagram.

Motlee (Android, grátis) – Uma festa, um casamento, uma formatura, uma viagem. Você queria a presença de um amigo ou familiar que não pôde ir. O Motlee ajuda a resolver a questão: o app cria e disponibilizar, online, um stream personalizado com as imagens do seu evento, via Facebook, alimentado em tempo real, e que pode ser limitado a seus amigos ou compartilhado com o público.

Um evento no Motlee pode ser, por exemplo, aberto apenas a seus amigos no Facebook ou ficar disponível apenas a alguns deles. É possível curtir grupos de fotos ou imagens separadamente e, caso o(s) destinatário(s) de suas imagens também tenham o Motlee instalado, dá para fazer o download de todas as imagens de certo evento direto para o dispositivo deles.

Video 2 Photo (iOS, US$ 1,99) – Este app extrai qualquer imagem de um vídeo, com recursos de corte avançados, e a transforma em uma fotografia, que pode ser simplesmente salva na galeria do aparelho ou compartilhada via e-mail ou redes sociais. Em dúvida entre tirar uma foto ou capturar um vídeo? Escolha esta segunda opção e salve os melhores frames como fotografias.

O Video 2 Photo também ajuda bem naquela missão quase impossível de obter uma boa imagem de algo que não para – uma criança, animal de estimação, etc. Capture-a a partir do vídeo e pronto. Ainda é possível assistir quadro a quadro seus vídeos preferidos, observar detalhes que passam despercebidos e salvar os melhores como fotos.

Fantasia Painter (Windows Phone, grátis) – Este é um dos mais completos apps de edição de imagens para Windows Phone. A lista de recursos é extensa. Entre eles: mais de 30 tipos de pincéis de efeitos exclusivos (aplica maquiagem, sombreamento, arco-íris, efeitos de brilho, cor de olhos, etc); efeitos de clonagem de imagem (divide a tela em duas e permite arrastar elementos de uma foto a outra); efeitos como troca de faces entre pessoas fotografadas; mais de 100 tipos de fontes e mais de 500 tipos de símbolos e balões; e muito mais.