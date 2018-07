A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao décimo e último dia destacando apps de entretenimento e música smartphones e tablets. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

ENTRETENIMENTO E MÚSICA

Reverse (iOS, US$ 0,99) – Descubra sons ocultos, mensagens escondidas e novos acordes nas músicas de sua biblioteca com o Reverse. Este app, brasileiro, é um player capaz de reproduzir qualquer som de trás para frente – não só músicas, mas até mesmo sua voz gravada, pelo próprio aplicativo. O app é ideal para identificar sons gravados nas canções com a técnica de backmasking, utilizada, por exemplo, pelos Beatles no álbum Revolver, de 1966, e também em músicas de Jimi Hendrix. O Reverse é simples de usar e a cara do aplicativo lembra a do app padrão de música. Tem um controle de velocidade para os sons de trás para frente.

Lively (Android, grátis) – Saiba o que o mundo está ouvindo e descubra novos ritmos com o Lively, que coleta canções postadas em milhares de sites e blogs e entrega novas músicas, não importa o horário, a cada 10 minutos, diretamente nos fones de ouvido de seu Android.

Music Scene (Windows Phone, grátis, este app só funciona em smartphones da linha Lumia, da Nokia) – Você sabe onde nasceu seu cantor ou cantora favoritos, ou de que cidade vem a banda que você mais gosta? Divirta-se descobrindo essas informações com este app. Basta navegar pelo mapa e clicar no balão de cada artista, para ler a biografia. Dá também para buscar por local – quem sabe você não descobre algum famoso da cidade onde você nasceu?

Wander (iOS, grátis) – Conheça pessoas do mundo inteiro, sem se preocupar com as barreiras linguísticas – é o que promete o Wander. Como? O app conecta você a uma pessoa de qualquer outro lugar do planeta, que passa a ser seu “guia”.

Cada um de vocês, em seguida, pode trocar fotos, mensagens e informações sobre a vida em cada lugar, em uma conversação organizada, com recursos de tradução simultânea.

Vyclone (Windows Phone, grátis) – Amigos, câmera, ação – é o lema deste app, que lhe permite mixar um vídeo gravado em seu telefone com um vídeo gravado por outra pessoa, do mesmo evento, tudo editado e sincronizado pelo aplicativo. Com recursos de geolocalização, pemite encontrar as pessoas próximas que também têm o app instalado, para o compartilhamento e junção das imagens. Depois, é só publicar sua obra-prima no próprio app.

Noite Hoje (Android, grátis) – Quer curtir uma festa, um show, uma sessão de cinema, mas não sabe aonde ir? O Noite Hoje localiza os mais próximos de você, com serviço completo (data, hora, local), visualizando os eventos em um mapa, com a distância em km, ou compartilhando via redes sociais. O app funciona nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Partiu Balada (iOS, grátis) – Este app tem um imenso banco de dados com mais de 30.000 estabelecimentos cadastrados. E, ao contrário do que o nome faz supor, não são apenas baladas, mas hotéis, pousadas, motéis, restaurantes, etc. Reúne todas as informações dos estabelecimentos, como endereço, telefone, mapa, como chegar, fotos; e, no caso dos shows, exibe o local, flyers, fotos do estabelecimento, localização, como chegar no local, valores dos ingressos masculino e feminino, tipo de serviço (Open Bar, All Inclusive…), horário, etc. Também é capaz de mostrar suas programações favoritas via serviços de geolocalização e permite a pesquisa por data. Ressalva: está disponível para as cidades de São Paulo e Salvador.

Guia TV BR (Android, versões grátis e paga, R$ 3,99) – Um guia da programação completa de várias operadoras de TV a cabo brasileiras. O app lista 61o canais, com possibilidade de buscar por programa, e traz ferramentas de integração com redes sociais – é possível compartilhar o que você está assistdindo no Twitter. No caso de filmes, apresenta a capa e links para o iMDB, além de trazer fichas e sinopses de séries e novelas. Dá ainda para filtrar canais e programar alarmes para você não perder seus programas favoritos. É otimizado para uso em smartphones e tablets.

Eye Illusions (iOS, versões grátis e paga, US$ 0,99) – Este app traz uma coleção de dezenas de ilusões de ótica, separadas por categoria, que rendem bons momentos de diversão. Veja, na tela de seu aparelho Apple, pontos que somem e aparecem, objetos que se movem, linhas estranhas, ilusões de cores e muito mais. Esse app fica mais interessante na tela grande do iPad.

Hitlantis (Android e iOS, grátis) – E o último app desta série é o Hitlantis, que tem um dos visuais mais bonitos entre todos os apresentados. É um app que se auto-intitula music discovery platform, que consiste em uma constelação musical, por onde você pode navegar por milhares e milhares de bolinhas coloridas interconectadas, cada uma representando uma banda ou artista. As cores significam os estilos musicais. Este é um aplicativo que lhe permite descobrir, curtir e compartilhar novas canções e estilos, de maneira praticamente infinita.

A conexão entre bolas de cores iguais ou semelhantes significa que o (a) artista ou banda em questão têm algo em comum, ou as mesmas influências em seu(s) tipo(s) de música. Leia as biografias dos artistas, veja fotos e crie playlists à vontade. O tipo de app que rende horas de boa diversão.