Hoje é o segundo dia da série 100 apps para facilitar sua vida aqui no blog. Ao longo de 10 dias, mostraremos 10 apps por dia, separados em categorias, gratuitos e pagos, das plataformas Android e iOS. São aplicativos voltados para produtividade, redes sociais, finanças, saúde, entretenimento, etc

No primeiro dia, o tema foi produtividade. Confira a lista aqui. Hoje, mais 10 apps voltados para a rotina no escritório, empresa e reuniões. Confira a relação, sugira outros apps e comente.

TRABALHO E ESCRITÓRIO

CamCard (iOS, US$ 2,99 e Android, R$ 25) – Esse aplicativo escaneia e armazena dados cartões de visita, organizando-os em categorias ou na agenda do smartphone, conta do Exchange ou GMail – basta tirar uma foto – e os sincroniza entre diversos dispositivos móveis. Alem disso, você também pode criar seus cartões de visita virtuais, com recursos como imagem de fundo, código de barras, foto, gráficos ou mesmo recursos de áudio e vídeo.

Contábil (iOS, US$ 0,99) – App brasileiro, completo, que faz cálculos de pagamentos via CLT. Com base na remuneração bruta de salário, calcula desconto do INSS e Imposto de Renda, remuneração líquida e pensão alimentícia. Também faz os cálculos de pagamentos via RPA (recibo de pagamento de autônomo).

3D Gráficos (Android, grátis) – Crie gráficos 3D em poucos segundos, visualize e compartilhe via e-mail em alta qualidade de imagem. O app lista dezenas de tipos de gráficos como: setores, pirâmede, em colunas, funil, cilindro, em linha, bolhas, etc. Com os dados em mãos, apresentar um relatório, por exemplo, fica mais agradável apresentar um relatório, formatar um projeto, mostrar resultados.

Memeo Connect Reader (iOS, grátis) – O Memeo sincroniza automaticamente todos os documentos guardados em seu Google Drive, em formatos como .docx, .pptx, .pdf e outros, além de permitir a visualização instantânea no iPhone ou iPad. Muito útil para empresas ou escritórios onde apresentações, relatórios, procedimentos e planilhas precisam ser compartilhados entre os funcionários. Basta criar uma conta Google, armazenar tudo no Google Drive e instalar o app em todos os iDevices.

A visualização é conveniente e também pode ser feita por pastas com assuntos como apresentações, planilhas, outros tipos de documentos, além de separá-los entre os criados e compartilhados com você:

iBrainstorm (iOS, grátis) – Esse aplicativo é desenhado para sessões de brainstorming de equipes. Ele tem um diferencial: a possibilidade de criar sessões, com até quatro participantes, via wi-fi ou bluetooth, para a troca de anotações, rascunhos, notas e conteúdos em tempo real. As sessões podem ser salvas diretamente no dispositivo ou ainda compartilhadas via e-mail com terceiros.

When I Work (Android, grátis até cinco cadastros) – Esse app é bastante poderoso e configurável e permite o compartilhamento de agendas de compromissos, reuniões e outras tarefas de empresas e escritório com uma base de funcionários – basta que todos tenham o app instalado em seus dispositivos. Dá para usar o app para, facilmente, entrar em contato com qualquer integrante de sua equipe.

A partir de outro Android ou do PC, você pode: criar, atualizar ou cancelar compromissos; informar a equipe de tarefas em aberto via SMS ou e-mail; visualizar requisições de tarefas; adicionar ou retirar empregados da database; adicionar e editar a localização dos funcionários; repassar, via Google Maps, pontos onde é necessário comparecer para tarefas.

Simulador de importação (Android e iOS, grátis) – App brasileiro desenhado pelo Sebrae-SP que auxilia empreendedores a calcular o custo e estimar o lucro que será obtido ao importar uma mercadoria do exterior. Realiza simulações e exportar resultados e comparações para mensagem de e-mail, .csv, . pdf ou .jpg, para facilitar o compartilhamento com sua equipe. De quebra, traz um glossário preparado por especialistas da instituição com termos sobre importação.

Cisco WebEx Meetings (iOS e Android, grátis) – App projetado para a realização de videoconferências em alta qualidade, mas é necessário criar uma conta grauitamente no site da Cisco. Quais as diferenças entre usar, por exemplo, o Skype ou o Google Hangout? As seguintes: o app possibilita transmissão de vídeo multiponto de alta qualidade, comutador de câmeras acionado por voz, vídeo em tela cheia e visualização de conteúdo e vídeos simultaneamente, no iPad. Também tem agenda de reuniões embutida.

O app possibilita ainda o compartilhamento de arquivos com suporte ao Dropbox e possibilidade de criação de espaços personalizados para cada reunião, cada qual com seus arquivos anexados, para melhor organização de projetos e tarefas.

Office Time (iOS, grátis ou US$ 7,99 a versão completa)– App de visual bonito que junta, em um só lugar, informações sobre suas horas trabalhadas e despesas, mantendo assim o controle de seu tempo e atividades. Marca o tempo gasto em diversas tarefas – entre com o horário de início, o projeto, separe por categorias e adicione notas. Depois, toque nela para parar o cronômetro e saber quanto, efetivamente, você gastou de tempo, quanto dinheiro você ganhou ou gastou. É possível adicionar cronômetros múltiplos para controlar diversas atividades ao mesmo tempo. Gera relatórios de todas as suas atividades.

Convo (Android, grátis) – O Convo é um app idealizado para ser uma micro-rede social própria da sua empresa, um espaço onde você pode trocar mensagens com os outros integrantes de sua equipe, comentar sobre pontos do seu trabalho, trocar arquivos, links e imagens, criar grupos vituais de trabalho para projetos, tudo isso com suporte a notificações instantâneas e longe dos ambientes tumultuados das redes sociais abertas.

Todos os arquivos e notas compartilhados ficam em um só lugar, para acesso fácil e conveniente – nada de arquivos perdidos no smartphone:

Os grupos em torno dos projetos ou atividades em andamento podem ser gerenciados com facilidade, e é fácil comunicar-se instantaneamente com todo o grupo ou com um dos integrantes:

O Convo cria automaticamente, ainda, um feed de notícias com as informações da sua equipe:

Amanhã, no terceiro dia da série, confira uma seleção com 10 apps relacionados a redes sociais.