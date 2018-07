A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao sétimo dia destacando apps para papais, mamães e crianças. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

APPS PARA PAIS E CRIANÇAS

Appediatra (iOS, grátis) – A estrela desse app é Sussu, um um simpático bichinho amarelo, aliado dos papais, que estimula a criança a fazer os movimentos necessários para a realização dos exames mais comuns nos consultórios de pediatria: auscultação; exames de ouvido e de garganta; medição de peso e altura; e ainda dá dicas de nutrição.

Basta mostrar que Sussu faz todos os exames com tranquilidade e estimular a criança a fazer o mesmo. Assim, o Appediatra faz com que os pequenos fiquem mais tranquilos e entretidos durante a consulta, facilitando o trabalho dos médicos.

Bebê Conecta (iOS, somente para o iPad, US$ 4,99) – Este é o melhor app disponível na App Store para o acompanhamento do desenvolvimento dos bebês. Os destaques: gera relatórios gráficos por dia, semana ou mês e gráficos de tendência de inúmeras variáveis, calcula médias mensais de peso e altura, alerta a hora de tomar remédio, acompanha as vacinas já aplicadas e o crescimento, etc. O app também tem uma funcionalidade muito útil de sincronização na nuvem, permitindo que os dados fiquem sempre atualizados entre diversos dispositivos e também estejam acessíveis ao médico, na escolinha, etc.

São centenas de opções na ficha de cada criança:

O app permite a comparação dos dados de seu bebê (peso, altura e tamanho da cabeça) com percentis dos Estados Unidos e de outros países, além de exibir o gráfico de crescimento. Ainda há uma funcionalidade interessante de cronômetro para acompanhar mapas, atividades, sessão de alimentação, humor e duração da amamentação.

Animal Sound Box (Windows Phone, grátis) – Muito bom para entreter os pequenos em casa ou passeios, este app reproduz com perfeição os sons de mais de 30 animais, além de trazer desenhos simpáticos de cada um deles. Tocando na foto no canto direito, o desenho é substituído pela imagem do animal de verdade.

Color Me (Windows Phone, grátis) – Um grande caderno de colorir com números, letras, desenhos e atividades de “ligue os pontos”, o Color Me permite que a criança (ou mesmo um adulto) se divirta e salve os desenhos para o álbum de fotos, de onde eles podem ser compartilhados via e-mail ou redes sociais.

O aplicativo guarda ainda uma grande surpresa: alguns dos desenhos ganham vida depois de finalizados.

Kid Mode (Android e iOS, grátis) – O Kid Mode é um app que lhe permite criar um desktop personalizado, definindo uma área protegida que a criança poderá acessar em seu aparelho, contendo apps apenas para ela e tornando impossível que os pequenos entrem em outros conteúdos. O app possibilita a criação de perfis, um para cada criança, cada um com sua foto e seus apps personalizados.

O app já vem com várias sugestões de joguinhos e livros infantis (em inglês), que podem ser mantidos ou apagados – no caso dos livros, dá para salvar sua própria narração personalizada, tornando a experiência mais interessante ainda. Na área de jogos, dois recursos principais: 1. dá para cadastrar seus próprios games para acesos das crianças, como o Angry Birds; e 2. os games que já vêm no app aparecem separados por idade. Há uma outra área com acesso a um estúdio de arte, onde as crianças podem pintar, cor, e desenhar. Pode-se ainda permitir o acesso a fotos e vídeos e e-mail.

Rei da Matemática (iOS, versões grátis e paga, US$ 0,99) – App educativo e divertido que traz problemas simples de várias áreas da matemática, ideal para o aprendizado das crianças. Você começa sua carreira matemática como “agricultor ou agricultora” e vai passando por vários níveis, até chegar a rei, desde que responda as perguntas corretamente.

A versão gratuita inclui apenas operações mais simples, como adição, subtração e combinações. A completa, além destas, traz problemas de multiplicação, divisão, aritmética, geometria , frações e equações.

ABC do Bita (iOS e Android, grátis ou versão completa, R$ 2,00) – Um ótimo app, colorido e interativo, e o melhor de tudo, em português. É ideal para as crianças em início de alfabetização. Traz jogos jogos educativos estimulam o raciocínio lógico, a coordenação motora e o desenvolvimento dos pequenos.

A cada letra, o app apresenta uma brincadeira. No A, surge a figura de um aviãozinho; no M, o divertimento é ver os grãos de milho virarem pipoca; e assim por diante.

Quero ser Turma da Mônica (iOS, grátis) – Divertido app que dá aos pequenos a sua chance de se transformar em um personagem da turma de Mauricio de Sousa. Faça personagens ‘personalizados’, customizando tudo: cabelos, olhos, roupas, gadgets, cenário e mais. São dezenas de opções. Depois, salve e mande para os amigos por e-mail, ou mesmo compartilhe via redes sociais.

Pampers Premium Care (Android e iOS, grátis) – Este app é para bebês e serve para estimular os sentidos dos pequenos na fase de descoberta das cores, movimentos e palavras. O aplicativo traz cores bem vivas e conta com seis áreas de atividades diferentes. O catavento pode ser acionado com os dedos ou por sopro. Em “noite e dia”, dá para brincar de estourar estrelas e nuvens com o dedo e transforme noite em dia e vice-versa.

Há ainda atividades como o “piano de folhinhas”, as gotinhas, onde dá para brincar com barquinhos e bichinhos na água, a chupeta animada que produz cores e sons e a ovelhinha, que se transforma em flocos de algodão.

Kidpix (Android, grátis) – Este app é para os papais e mamães orgulhosos de seus pequenos. Ele funciona como uma galeria de arte onde você pode salvar – e dali, comparilhar via e-mail, Tumblr, Facebook, Flickr, Twitter – desenhos, pinturas, colagens feitas por seus filhos. O aplicativo suporta a adição de espaços para vários artistas:

Depois, fotografe e adicione as criações de seus pequenos artistas em galerias. Cada obra pode ser acompanhada de um comentário com a data, o local onde foi feita (em casa, escolinha, na casa de um amiguinho, etc):