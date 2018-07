A série 100 aplicativos para facilitar a sua vida chega hoje ao sexto dia destacando o tema saúde e bem estar. São 10 apps para os sistemas operacionais móveis iOS, Android e Windows Phone, gratuitos e pagos. Confira a lista e deixe nos comentários outras sugestões de apps que você use e goste.

PillBoxie (iOS, US$ 0,99) – A ideia deste app é funcionar como uma caixinha de remédios para lhe ajudar com os horários corretos das suas medicações, não importa se de uso contínuo ou não, emitindo os alertas necessários para que você não se esqueça de nada. O app tem um visual bastante bonito (permite a você até mesmo selecionar a aparência dos remédios) e animações interessantes, que simulam com perfeição o efeito de tomar o medicamento.

O Pill Boxie permite que você guarde, a cada medicamento, a periodicidade do uso e possibilita verificar, por dia ou horário, o que você deve ingerir. Também dá para marcar se você se sentiu melhor, pior ou se seu estado não se alterou após consumir cada remédio. É possível até mesmo marcar os remédios que você pulou.

Stress check (Android, grátis) – Verifique seus níveis de stress físico e psicoógico com esse app. As medições são feitas posicionando-se o dedo sobre o flash e as lentes da câmera de seu smartphone, que passa a capturar os resultados por meio da medição da variação dos batimentos cardíacos.

O app guarda uma memória de seus níveis de stress e batimentos cardíacos, para controle e usa algoritmos de sociedades norte-americana e europeia de cardiologia para os resultados. O nível de stress é acompanhado de uma dica para manter ou melhorar o total:

Heatlh Tracker (Windows Phone, grátis) – App brasileiro bastante eficiente que, com base eu sua altura e peso, calcula na hora seu índice de massa corporal, indica o peso ideal, dá uma “nota” para sua saúde e permite a você estabelecer uma meta para seu peso e controla tempo de exercícios físicos executados e as calorias ingeridas, por meio de um sistema de pontos. Permite ainda que você poste seus avanços em redes sociais.

Yog (iOS, grátis) – Este app é para você que gosta de corridas e exercícios físicos. Ele é uma espécie de rede social que reúne corredores de 89 países. Permite a você programar lembretes para seus treinos de corrida, manter uma lista de suas provas passadas e, mais interessante, conectar-se com um atleta de outra parte do mundo para treinar/disputar juntamente com ele.

Via GPS de seu iPhone, o app grava os dados da sua corrida, distância e tempo percorridos, e faz um ranking dos vencedores, mesmo que eles estejam do outro lado do mundo:

Test Your Eyes (Windows Phone, grátis) – Apresenta várias escalas para diversos tipos de testes de visão básicos (que, obviamente, não substituem a ida ao médico.

Abaixo de cada teste, apresenta uma descrição e os resultados esperados dentro da normalidade.

iVibe Massager (iOS, grátis ou versão paga por US$ 0,99) – Um massageador vibratório para iPhone (não funciona no iPad), que alivia desde uma dor localizada ou pode até mesmo ser usado como relaxante para dormir, bastando colocar o aparelho sob seu travesseiro. A versão paga tem vários tipos de vibrações e recursos de brilho e travamento da tela durante suas massagens. O app traz um descritivo sobre as indicações de cada tipo de massagem.

Breathe 2 Relax (Android, grátis) – O Breathe é um aplicativo que auxilia em seus exercícios respiratórios, úteis para reduzir a ansiedade, raiva e o stress. Há várias opções de inspirações/expirações rápidas ou mais prolongadas, com um contador de tempo.Gera gráficos de seus exercícios.

Water your Body (Android, grátis) – Você está bebendo água suficiente? Você sempre se esquece de beber água? Faça o controle preciso com este app recém-atualizado, que ganhou a funcionalidade de gráficos que mostram quanta água você deveria beber/bebe por dia.

Basta entrar com seu peso que o app irá se encarregar de calcular a quantidade de água necessária por dia e lhe alertar sobre os próximos copos, com a frequência que você desejar. Os alertas são bastante flexíveis – você programa desde o tipo até o primeiro e último horário do dia em que você quer recebê-los. O app serve ainda para que você registre tudo o que bebeu, emostra vários tipos de visualizações, de acordo com a quantidade de líquido, por data:

Sobre o tema, confira também o Water Log, para o Windows Phone.

GlicOnLine (Android, planos com preços variáveis, licença de um ano para pacientes R$ 45,34) – Este app é parte de um serviço prestado pela internet e smartphones para auxiliar o tratamento do diabetes. Depois de instalá-lo no seu smartphone, e se cadastrar, você terá à mão, em seu telefone, os seguintes recursos: alertas nos horários dos seus medicamentos; contador de carboidratos e calorias; tabe tabela para registrar suas glicemias, administração de medicamentos/insulinas e dados da sua alimentação; gráficos e tabelas com os dados do seu acompanhamento, registrados no sistema. Se o paciente desejar, pode convidar o médico ou nutricionista para acompanhar os dados no sistema. E, se seu médico também usar o GlicOnLine, você poderá receber os cálculos das suas doses de insulina conforme a prescrição médica.

O desenvolvedor promete para breve uma versão para o iOS.

Tecnonutri (iOS e Android, grátis) – excelente aplicativo pensado para ser um gestor da sua dieta, que traz embutido um banco de dados com mais de 2.000 alimentos, cujos valores nutricionais podem ser consultsdos na hora. Defina-a e deixe que o TecnoNutri te avise quando e o que comer na medida certa da sua saúde.

O app permite o registro do seu consumo diário de alimentos e nutrientes e o acompanhamento ao longo do dia suas metas de cada um deles, registrando todas as suas refeições. Dá para estabelecer metas de peso e alimentares, calcular seu índice de massa corportal e o EER (Estimativa de recomendação energética) e gerar gráficos de peso e desempenho.