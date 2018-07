De 26 de dezembro a 6 de janeiro, a loja iTunes, da Apple, irá oferecer de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas, para o sistema operacional iOS, da Apple. A promoção tem a parceria do ‘Estado’. Baixe o DM1 neste link.



Para esquentar a promoção – e seu período de festas – está disponível o primeiro app oferecido como presente. Só hoje, quinta (20), faça o download do “DM1”, uma avançada bateria musical vintage que transforma seu iPhone, iPad ou iPod Touch em uma máquina de música completa e é considerado um dos melhores aplicativos do tipo já desenhado para o sistema da Apple. Lembre-se: os próximos presentes serão oferecidos de 26/12 a 06/01, um por dia.

O DM1 apresenta uma extensa lista de recursos para a criação, gravação e exportação de sons, com destaque para 86 tipos de kits de baterias eletrônicas. É possível tocá-los via “drum pads”, e ainda gravar e compartilhar, via SoundCloud, os ritmos reproduzidos em tempo real.

O app também possibilita a criação de músicas misturando quaisquer dos sons produzidos pelo kit de baterias, com qualquer duração, e adicionando dezenas de recursos, filtros e formatos, na intensidade que você quiser.

Os sons também podem ser importados da sua biblioteca de músicas do iPad, microfone ou da nuvem, via Dropbox. E, caso você ache muito complicado criar algo, basta importar qualquer música de seu dispositivo e acionar o botão “randomizer” – ela será alterada pelo app com vários recursos interessantes.

Confira outros screenshots do app DM1 e divirta-se: