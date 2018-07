Exclusivo: a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) lança nesta quarta-feira (1.º de agosto) um app no Facebook voltado para estrangeiros, com a intenção de promover o turismo no Brasil no exterior. O aplicativo, chamado O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida, poderá ser acessado via computador ou em navegadores de smartphones e tablets.

O app faz parte da campanha lançada pela presidente Dilma Rousseff na semana passada, em Londres, focada em incentivar o turismo no País, usando como chamariz os grandes eventos esportivos que o Brasil sediará nos próximos quatro anos: a Copa do Mundo da FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016

Quem tem perfil na rede social, brasileiros ou não, poderá identificar seus amigos mais distantes geograficamente e, a partir daí, propor que todos se encontrem no Brasil.

Quando o estrangeiro clicar em ‘convidar’, será criado um álbum na timeline com imagens das distâncias entre cada amigo encontrado, que será marcado e alertado; estes, por sua vez, também poderão encontrar seus amigos distantes e convidá-los a conhecer o Brasil.

A nova campanha da Embratur irá investir R$ 50 milhões até o fim de 2014, com a expectativa de alcance de 1,2 bilhão de pessoas, diz o diretor de Marketing da Embratur, Walter Vasconcelos.

CIDADES DA COPA

Em março, a Embratur já havia disponibilizado para os sistemas operacionais móveis iOS e Android um jogo interessante e gratuito, o Brasil Quest. Pegue a versão para iOS aqui e para Android aqui.

No jogo, o simpático alienígena Yep – que estava triste com a vida em seu planeta de origem, junto com os amigos Stu e Bozzi – vem ao Brasil e visita as 12 cidades que serão sedes da Copa do Mundo de 2014.

O seu objetivo é guiar Yep pelos principais pontos turísticos das cidades brasileiras, que ele não conhece, fugindo dos obstáculos e capturando bolinhas. Com elas, dá para comprar souvenires das capitais. As lembranças vão sendo guardadas em uma caixa, o Souvenir Box.

Muito bem feito, o game tem gráficos caprichados e chega ao refinamento de ter uma trilha sonora para cada cidade.