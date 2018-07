O Grupo Estado, em parceria com o iTunes, da Apple, vai dar um presente por dia aos seus leitores, ao longo de uma semana. A partir deste dia 5, terça-feira, e até o dia 12 de junho, será possível baixar quatro arquivos de música e quatro aplicativos, alternadamente. Mas corra: cada um dos presentes ficará disponível para download por 24 horas. Os arquivos poderão ser baixados através do iTunes.

Na estreia, nesta terça-feira, você poderá fazer o download de três faixas exclusivas do Coldplay gravadas no iTunes Festival 2011 em Londres. São elas: Every Teardrop is a Waterfall, God Put a Smile Upon Your Face e Fix You. Além disso, os álbuns da banda também estão disponíveis na loja com preços promocionais.

Promoção

Todos os produtos oferecidos aos leitores do Estado já existem na App Store, mas são pagos. Agora, o leitor poderá baixar o conteúdo oferecido como presente na plataforma que preferir, seja no computador, smartphone ou tablet.

Informaremos aqui no blog, sempre na véspera, o conteúdo a ser distribuído no dia seguinte. Acompanhe!