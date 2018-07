A partir desta semana, o blog passa a divulgar com exclusividade no Brasil as listas dos aplicativos para o iOS mais baixados na semana anterior na App Store, da Apple.

São quatro listas, fornecidas pela Apple: apps gratuitos e pagos para iPhone e apps gratuitos e pagos para iPad, e que se referem aos downloads feitos na loja de aplicativos brasileira.

Confira e descubra vários apps interessantes:

Os mais baixados para iPhone

Os apps YouTube (que acabou ficando de fora da nova versão do sistema operacional iOS6, lançado na semana passada) e WhatsApp Messenger, o popular mensageiro instantâneo, encabeçam as listas de aplicativos gratuitos e pagos, respectivamente.

O primeiro dispensa apresentações – é o app oficial do principal portal de vídeos da internet. O segundo é um excelente aplicativo de mensagens multiplataforma para smartphones, que funciona não só em iPhones mas em outros sistemas operacionais, como o Android, permitindo o envio instantâneo de mensagens de texto, de áudio, fotos e vídeos sem custos, via conexão wi-fi ou 3G.

Confira as listas:

Os mais baixados para o iPad

Os aplicativos campeões de download na semana passada para o tablet da Apple, entre os gratuitos e pagos, foram, respectivamente, Podcasts e FlightRadar 24 Pro.

O Podcasts é o app oficial da Apple que permite descobrir, assinar e reproduzir, direto em seu dispositivo iOS, gratuitamente, milhares de podcasts sobre artes, negócios, comédia, música, notícias, esportes, entre outros temas – sendo eles de áudio ou vídeo. O app tem suporte para sincronia com iTunes ou na nuvem e também recomendação em redes sociais, entre outros recursos.

O FlightRadar é um app impressionante. Ele transforma seu iDispositivo em um radar de tráfego aéreo em tempo real, mostrando a localização de milhares de aeronaves em tempo real pelos céus do mundo, simultaneamente. É possível até mesmo selecionar um avião qualquer e saber qual o modelo, a rota, a empresa, o prefixo e a foto do aparelho. Dá para apontar o tablet para o céu e, pela câmera, visualizar o avião em realidade virtual. Já testei e funciona – vendo um avião no app e correndo à janela de casa para vê-lo passar bem ali. Incrível.

As listas:

O E+, portal de cultura pop do Estadão.com.br, publica com exclusividade, também a partir desta semana a lista das músicas mais baixadas na iTunes Store. Confira neste link.