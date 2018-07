O Flipboard, conhecido e belo app para smartphones e tablets que permite a você transformar seus sites favoritos e seus feeds de redes sociais em revistas, instantaneamente, concentrando seus conteúdos de textos, áudios, fotos e vídeos, com uma diagramação inteligente, lançou sua versão 2.0, que traz uma grande novidade. O app permite agora que você crie e compartilhe suas próprias revistas com outros usuários, que podem inclusive assinar suas criações. A novidade está disponível apenas no Flipboard para iOS.

A ideia é que você colete e separe todo o conteúdo para sua publicação digital clicando em um pequeno ícone de “+” no canto inferior direito de todos os seus feeds já cadastrados.

Caso queira, você pode usar um sistema de busca embutido no próprio app para encontrar mais conteúdo relacionado ao tema de sua revista.

É possível adicionar fotografias, vídeos, arquivos de áudio, além de textos. Que tal uma publicação digital sobre seu time favorito? Sobre receitas e culinária? Sobre seu hobby? Sobre automóveis? Sobre um show em que você esteve, uma viagem que fez? A imaginação é o limite.

A ‘diagramação’ da sua revista fica por conta do próprio app, além da capa da sua revista, criada pelo próprio app, com o título, sua assinatura e chamadas de capa com links para seus conteúdos. Confira alguns exemplos de revistas (clique para ampliar):

OUTRAS NOVIDADES

Além da criação das publicações digitais, a versão 2.0 do Flipboard traz ajustes visuais sutis, mas que tornam a navegação mais fácil. São os seguintes:

– A seção Content Guide (que lhe ajuda a encontrar os conteúdos que mais lhe interessam) ganhou nova cara

– No iPad, as abas para alternar páginas têm novo desenho, com ícones maiores

– Há um novo ícone no topo de cada página que lhe ajuda a encontrar conteúdo relacionado com seus interesses.