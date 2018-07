Reserve mesas em seus restaurantes e bares favoritos com poucos toques na tela de seu Android ou iPhone com o Restorando – aplicativo que traz uma database com mais de 2.000 estabelecimentos cadastrados..

Gratuito, o aplicativo está presente em seis capitais brasileiras: São Paulo (capital e Grande São Paulo), Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. A versão para o iOS pode ser encontrada aqui e a para o Android está disponível aqui.

O aplicativo traz recursos de geolocalização, possibilitando a procura de restaurantes que estão próximos, mostrando a localização em um mapa.

Também dá para buscar por região da cidade. É possível filtrar a lista de estabelecimentos por tipo de culinária e ordenar por preço médio.

Uma vez escolhido o estabelecimento, é necessário informar a hora da reserva, que é realizada de maneira gratuita.

O aplicativo ainda traz uma lista de estabelecimentos que oferecem descontos e mesmo pratos especiais para os usuários ao Restorando.