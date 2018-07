Você é daqueles que vive sem espaço em seu smartphone Android, e muitas vezes tem dificuldade para entender onde foi parar onde foi parar seu armazenamento? Já apagou aquele monte de vídeos e fotos recebidos pelo WhatsApp e mesmo assim recebe mensagens memória cheia? Este é o app que você precisa: o Files Go, criado e disponibilizado por ninguém menos do que o “dono” do sistema operacional o Google.

O Mundo App testou e aprovou: o app cumpre o que promete de maneira fácil e eficaz, fazendo aquela limpeza tanto na memória interna quanto no cartão SD de seu smartphone.

O Files Go funciona da seguinte forma: ele analisa sua memória interna e apresenta, no formato de cards, tudo que pode ser movido para o cartão ou apagado, tornando muito fácil ver o que está comendo seu espaço. Os resultados são separados por categorias. Por exemplo:

Fotos, vídeos e mídia do WhatsApp

Memes e mídia em baixa resolução

Mídia em mp3 na sua memória interna

Arquivos que você recebeu por download

Arquivos grandes com qualquer extensão

Arquivos duplicados

Aplicativos sem uso

Dados em cache, armazenados por apps e que podem ser deletados

Arquivos de mídia grandes gerados por outros apps que você tenha instalado (por exemplo, aplicativos de edição de imagens)

Abaixo de cada uma destas abas, o app informa: “liberar xx MB de espaço” (ou mesmo GB), com o ganho possível de espaço, caso você acate todas as sugestões do app.

Além de tudo isso, o Files Go ainda sugere, de maneira inteligente, numa aba separada, arquivos que simplesmente podem ser movidos para o cartão de memória, sendo possível selecionar facilmente o que você quer mover, manter ou apagar.

Um sistema de inteligência artificial torna as recomendações melhores (e cria abas novas) na medida em que você vai utilizando o aplicativo.

E, pelo Files Go, também dá facilmente para compartilhar os arquivos desejados por e-mail e apps de mensagens. Inclusive offline – dá para enviar suas imagens, vídeos, documentos ou aplicativos com pessoas próximas a você, que também tenham o aplicativo. Neste caso, com velocidade de transferência de até 125 Mbps, ele é rápido, grátis e funciona sem internet, não consumindo dados móveis.

Um app essencial para o Android.