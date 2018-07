Até o dia 6 de janeiro, a loja iTunes, da Apple, irá oferecer de presente uma seleção de músicas, apps e videoclipes – todos os itens da promoção 12 Dias de Presentes estarão disponíveis para baixar durante apenas 24 horas e são para o sistema operacional iOS, da Apple. A promoção tem a parceria do ‘Estado’.

Hoje, dia 1º de janeiro de 2013, o presente vai agradar adultos e crianças de todas as idades que curtem cinema e filmes de animação: ganhe dois novos e encantadores curtas de Toy Story, da Pixar, com as aventuras de Buzz Lightyear, Jessie, Woodie e toda a turma. Faça o download do presente de hoje neste link.

OS EPISÓDIOS

Em Férias no Havaí, Woddy e Buzz lideram um grupo de brinquedos para dar umas férias de sonho a Ken e Barbie no Havaí.

Em Small Fry, veja o que acontece quando Buzz Lightyear é deixado para trás num restaurante de fast food.

O próximo presente é amanhã. Volte e confira qual será!

Um ano novo cheio de felicidade para você.