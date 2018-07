O app Garage Marketplace para iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) pode ser facilmente confundido com o Instagram. A interface do app é de fato, igualzinha à do app da famosa rede social de fotos. Mas o Gagage é um app pensado para anunciar, comprar e vender produtos variados. O nome é uma alusão às “vendas de garagem” praticadas normalmente por famílias que querem se livrar de tranqueiras.

Dá para achar de tudo lá – de roupas a sapatos, de brinquedos a produtos novos ou vintage, de discos de vinil a câmeras fotográficas, de alimentos a relógios e eletrônicos, e mesmo veículos. O princípio é o mesmo do Instagram: basta fazer uma conta, gratuitamente, para que você possa postar suas fotos e seguir quem você desejar.

Ainda são poucos os brasileiros que usam o app, que foi lançado há apenas 2 dias. Mas dá para convidar amigos a fazerem suas contas pessoais e postarem as imagens de suas quinquilharias acompanhadas com o preço, é claro, caso queiram comercializar produtos.

Mesmo que você não queira comprar nem vender nada, o app é bem interessante e curioso – dá para se divertir por um bom tempo olhando as fotos dos artigos antigos.