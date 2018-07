Ele voltou em grande estilo, agora em seu iPhone, iPad ou iPod Touch: o Gato Felix, o famoso personagem criado nos anos 1910, ganhou seu próprio app para o iOS. É grátis e divertido, baixe aqui.

O app do Felix tem um estilo parecido com o de dezenas de aplicativos que existem na App Store – nos quais girafa, gato, cachorro, macaco, urso, etc repetem o que você fala. Mas, além do atrativo do personagem , é claro, Felix toca as músicas que você dedilha em um mini-teclado e reage aos toques na tela. E tem também um joguinho embutido no app, onde tem que pular plataformas até a maior altura possível.

Você ainda pode fazer Felix falar uma mensagem, gravá-la em vídeo e enviar como um cartão postal para seus amigos, ou mesmo postá-la no Youtube ou redes sociais.