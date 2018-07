Chegou hoje ao Android Market uma versão atualizada do Google Maps para Android. A nova versão do app promete reduzir o consumo de bateria para quem usa os mapas no smartphone ou tablet, inclusive com o GPS ativado, via wi-fi ou 3G. Vale a pena atualizar – é grátis e o melhor app de localização, GPS e navegação para o sistema operacional do robô.

A melhora na bateria, segundo o Google, será notada especialmente no uso recurso Latitude, que permite consultar a localização de seus amigos em tempo real, compartilhar a sua posição diretamente no app e registrar os locais onde você entra/sai. Também houve correção de ‘bugs’ das versões anteriores.

O código de barras que pode ser lido com a câmera do seu celular ou tablet para acesso à nova versão do app no Android Market, direto no celular ou tablet, é este aqui:

Na versão atual, continuam os recursos como GPS com orientação por voz grátis e Google Places, que permite encontrar locais de interesse, avaliá-los e ler as críticas dos outros usuários do app.